Przypomnijmy, że na początku grudnia 2021 r. w finale 12. edycji "The Voice of Poland" zwyciężyła Marta Burdynowicz, która w głosowaniu widzów pokonała Bartosza Madeja, Rafała Kozika oraz Wiktora Dydułę.

Podopieczna Justyny Steczkowskiej w nagrodę otrzymała 50 tys. złotych, kontrakt z Universal Music oraz tytuł i statuetkę "najlepszego głosu Polski".

