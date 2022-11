Półfinał "The Voice of Poland" to wyjątkowy moment dla uczestników programu. Wtedy właśnie mają okazję do zaprezentowania swoich autorskich utworów przed trenerami, publicznością oraz telewidzami.



Julianna Olańska w półfinale zaprezentowała utwór "Warstwy". Stworzyła go razem z Mimi Wydrzyńską i Maurycym Żółtańskim.

Wideo Julianna Olańska - Warstwy (Official Audio)

Kim jest Julianna Olańska?

Półfinalistka 13. edycji "The Voice of Poland" Julianna Olańska w programie pojawiła się już wcześniej, bo w 11. sezonie "The Voice of Poland". Wtedy jednak przygodę z show zakończyła przed odcinkami na żywo.



Olańska w przeszłości była również uczestniczką 11. edycji "Must Be The Music". W programie Polsatu pojawiła się w 2016 roku.