Adam Anusiewicz w 2022 roku trafił do "The Voice Senior", gdzie przed trenerami wykonał przebój "Living Next Door To Alice". Muzyk odwrócił cztery fotele, a zachwycony był nim Piotr Cugowski.



Trener za wszelką cenę chciał pracować z uczestnikiem oraz wystąpił z nim wspólnie na scenie wykonując "Tears In Heaven" Erika Claptona. I to ostatecznie jego wybrał Anusiewicz.



Adam Anusiewicz zmarł przed emisją "The Voice Senior"

Podczas odcinka 61-letni muzyk zdradził, że walczy z rakiem trzustki.



"W marcu 2022 roku zacząłem doświadczać dolegliwości, jakich wcześniej nie miałem. Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę, nowotwór trzustki z przerzutami. Obecnie dosyć szybko się męczę i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. No ale mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie 'bierz życie za rogi, alleluja i do przodu'" - wyznał w sierpniu 2022 roku podczas nagrań czwartej edycji "The Voice Senior".



Adam Anusiewicz zmarł krótko po nagraniu programu, w październiku 2022 roku.



"Mimo, że nie ma go już z nami, widzowie będą mogli oglądać jego muzyczną drogę w talent show. Jak sam mówił, udział w programie był jedną z najwspanialszych przygód, jakiej przyszło mu doświadczyć" - przekazała stacja w komunikacie.



Ostatni występ Adama Anusiewicza w "The Voice Senior"

Anusiewicz mimo choroby zdołał pojawić się na wrześniowych nagraniach nokautu, czyli kolejnego etapu "The Voice Senior". W zapowiedzi odcinka widzimy go z innymi pięcioma przedstawicielami drużyny Piotra Cugowskiego.

"Pamiętajcie o tym, aby zapomnieć o kamerach i myśleć o pięknie zaśpiewnej piosence" - mówił do podopiecznych trener.

Nokaut - zasady w "The Voice Senior"

W tym etapie "The Voice Senior" sześcioro uczestników z każdej drużyny będzie rywalizować o cztery miejsca w półfinale. Łącznie w półfinałach zamelduje się 16 wokalistek/wokalistów.