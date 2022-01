Półfinał "The Voice Senior"

Przypomnijmy, że 29 stycznia TVP wyemitowało dwa półfinały "The Voice Senior". Sześcioosobowe składy trenerzy podzielili na dwie trójki i to z nich wybierali, kto przejdzie do finału.

Piotr Cugowski podzielił występy na te wokalistów (Jerzy Herman, Wojciech Mickunas i Andrzej Wojda) oraz wokalistek (Czesława Sowińska, Grażyna Rutkowska-Kusa i Aleksandra Puacz-Markowska).

Spośród uczestników do finału awansował Jerzy Herman i z tą decyzją widzowie zgodzili się niemal jednogłośnie. Dużo więcej emocji wzbudziły występy pań.

Reklama

Do finału awansowała Grażyna Rutkowska-Kusa, która wykonała hit Zdzisławy Sośnickiej "Aleja gwiazd". Szybko pojawiły się jednak głosy, że z żeńskiego tria pani Grażyna była zdecydowanie najsłabsza.



Wideo Grażyna Rutkowska-Kusa - "Aleja gwiazd" - Półfinał - The Voice Senior 3

Według Cugowskiego była lepsza od Sowińskiej (Ania Wyszkoni - "Wiem, że jesteś tam") i Puacz-Markowskiej (Jennifer Rush - "Power of Love").

"Świetnie sobie pani dała radę" - mówiła o występie Rutkowskiej-Kusej Alicja Majewska. "Pani Ola miała najtrudniejsze zadanie. Zmierzyła się pani z tym wysokim dźwiękiem i świetnie się pani zmierzyła" - dodała.



Grażyna Rutkowska-Kusy w finale "The Voice Senior". Wielkie zaskoczenie

Na Czesławę Sowińską postawił Witold Paszt, który przyznał, że uczestnika mocno go wzruszyła. "To była żarliwe, jak modlitwa. Pani Czesława mnie ujęła niesamowitym głosem brzmiącym na górze. Po prostu weszła na tę górę jak na Himalaje, biegnąc" - komentowała Rodowicz.

"Pragnę wam ogromne podziękować, że spełniacie swoje marzenia muzyczne. To jest przykład tego, że wiek nie ma nic do rzeczy. Ogromnie trudny jest to wybór. Wszystkie uwagi wykonałyście w stu procentach" - stwierdził.

"Denerwuje się bardziej od was, ale takie są reguły gry. Nic na to nie poradzę. Do finału przechodzi Grażyna" - zdecydował.



"The Voice Senior": Trenerzy trzeciej edycji programu! 1 / 15 Witold Paszt Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz udostępnij

Widzowie "The Voice Senior" nie zrozumieli werdyktu Cugowskiego

Podobnie jak trenerzy, widzowie programu nie stawiali na Grażynę Rutkowską-Kusę. Ich faworytkami były dwie pozostałe uczestniczki. Dlatego też z dużym zaskoczeniem przyjęto decyzję Piotra Cugowskiego.

"Moim zdaniem ta Pani z tej trójki była najsłabsza obiektywnie mówiąc i nie dała sobie rady z tą piosenką. Pani Czesława powinna przejść do finału ze względu na to, że wykonała piosenkę najlepiej pod względem technicznym i zaśpiewała ją też w swojej interpretacji, nie kopiując oryginału" - czytamy na stronie "The Voice Senior".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Senior": Trenerzy szczerze o relacjach między sobą TVP

"Bardzo kontrowersyjna decyzja, bo to chyba najsłabsze wykonanie. Szkoda, że nie doceniono Pani Oli, wyjątkowy głos", "Wybór przemyślany, aby drugi uczestnik finału nie musiałam się obawiać" - komentowali inni widzowie.

"Źle dobrany repertuar... dla p. Grażyny. Nie podobało mi się... Nie ten tembr głosu... odśpiewana tylko linia melodyczna i zero interpretacji" - komentował inny internauta.