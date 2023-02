James Brierley w przeszłości był uczestnikiem pierwszej edycji "The Voice Senior" . W 2019 roku rzucił trenerów na kolana piosenką "Wonderful Tonight" Erica Claptona.

"Czułem, że urodziłem się drugi raz, tutaj w Polsce" - odpowiedział James, który do Polski przyjechał po ponad pół wieku życia w Manchesterze. Do naszego kraju przyjechał, by zostać nauczycielem języka angielskiego.

Mimo że uczestnik przygodę z programem zakończył przed finałem, był świetnie odbierany przez widzów programu.



Reklama

James Brierley wraca do "The Voice Senior"

W trwającej obecnie czwartej serii "The Voice Senior" ponownie odwrócił cztery fotele trenerskie na etapie Przesłuchań w ciemno (zaśpiewał "I Don’t Walk To Talk About It" Crazy Horse). Na swojego opiekuna wybrał Piotra Cugowskiego.



W następnym etapie James od swojego trenera otrzymał do wykonania piosenkę Joe Cockera i Jennifer Warnes "Up Where We Belong".

"Uwielbiam Joe Cockera. On śpiewa z serca, ta piosenka jest dobrym przykładem" - mówił na próbie.

"Śmielej. (...) Ten początek brzmi, jakbyś nie wiedział, co z nim zrobić, więcej barwy" - komentował Piotr Cugowski, który sam przyznał, że uczestnikowi trafił się wyjątkowo trudny numer. "Jestem zaczarowany jego frazą, jego naturalnością i lekkością" - dodał.



Wideo James Brierley | „Up Where We Belong” | Nokaut | The Voice Senior 4

James Brierley wygra "The Voice Senior"?

Występ Brierleya został doceniony przez trenerów oraz publiczność. "James ma piękny, silny, mięsisty głos. Naprawdę głos, który chwyta za serce" - komentowała Alicja Węgorzewska.

"James to był dla mnie tak niesamowicie wzruszający moment, śpiewałeś to z tak wielkiej głębi, było to tak niewiarygodnie prawdziwe, że ja widzę ciebie już teraz w finale tego programu" - stwierdził Tomasz Szczepanik, nagradzając uczestnika owacją na stojąco.

Ostatecznie Piotr Cugowski zdecydował się, że James przeszedł do półfinału, natomiast z programem pożegnała się Bożena Barchan. Dlaczego ta decyzja oburzyła widzów i kogo z programu chcieli wyrzucić internauci przeczytasz TUTAJ .

Wideo James Brierley | „Spinning Wheel” | Półfinał | The Voice Senior 4

"The Voice Senior": Kto wystąpi w finale?

W sobotnim finale o nagrodę główną powalczy ośmiu uczestników: James Brierley i Marian Tarnowski (drużyna Piotra Cugowskiego), Hanna Tabiszewska i Marzena Buczek (drużyna Tomasza Szczepanika), Wioletta Malenda i Andrzej Radziszewski (drużyna Alicji Węgorzewskiej) oraz Janusz Łuczak i Zbigniew Zaranek (drużyna Maryli Rodowicz). Wielu fanów uważa, że szyki uznawanemu za głównego faworyta Zbigniewowi Zarankowi może pokrzyżować właśnie James Brierley.

"Już tylko ostatnia prosta! Kibicujemy wiernie! Czekamy na zwycięstwo" - pisze jedna z fanek.

Dodajmy, że uczestnik show TVP współtworzy duet Curly Cale. Projekt oparty na muzyce z lat 60. i 70., złotej ery jazzu i bluesa. W listopadzie 2022 r. zespół wypuścił autorską płytę "Light In The Darkness" promowaną singlem "A Light In The Darkness".