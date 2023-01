"Niesamowite". Cugowski w "The Voice Senior" nie dowierzał w jego wiek

The Voice Senior

Masio Sylwester Kwiek był bohaterem ostatniego odcinka "The Voice Senior". I mimo, że nie awansował do kolejnego etapu, trenerzy nie przeszli obok nie go obojętnie.

Piotr Cugowski nie wierzył w to, ile lat ma Masio Sylwester Kwiek /TVP