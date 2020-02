"The Voice Kids" zyskało 410 tys. widzów. TVP2 zdecydowanym liderem [WYNIKI OGLĄDALNOŚCI]

The Voice Kids

Trzecią edycję "The Voice Kids" oglądało średnio 2,48 mln osób, o 410 tys. widzów więcej względem pokazywanej rok temu drugiej odsłony widowiska. TVP2 w czasie emisji programu była zdecydowanym liderem rynku.

Marcin Maciejczak wygrał tegoroczną edycję "The Voice Kids" /Mateusz Jagielski / East News

"The Voice Kids 3" na antenie TVP2 oglądać można w soboty o godz. 20.05, w okresie od 4 stycznia do 25 stycznia 2020 roku. Jednak dwa pierwsze odcinki show stacja pokazała w Nowy Rok, czyli w poniedziałek, 1 stycznia br. o 20.05 i o 21.05.



Średnia widownia wszystkich premierowych odcinków dziecięcej wersji muzycznego widowiska wyniosła 2,48 mln osób, co przełożyło się na 16,71 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 15,52 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 15,12 proc. w grupie 16-59 - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.

Największą widownię, wynoszącą 3,10 mln oglądających, produkcja zgromadziła 25 stycznia (była to emisja z godz. 21.05).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Walentynkowe historie w "The Voice Kids" TVP

Dla porównania, drugą edycję muzycznego widowiska, emitowaną rok temu oglądało średnio 2,07 mln osób, co przełożyło się na 13,59 proc. udziału w 4+, 13,57 proc. w 16-49 i 12,53 proc. w 16-59. Dziecięce show zyskało 410 tys. widzów więcej niż rok temu.

TVP2 w czasie nadawania "The Voice Kids 3" była zdecydowanym liderem rynku telewizyjnego. Drugie miejsce w tym czasie zajął Polsat z udziałem na poziomie 9,17 proc., emitujący wówczas gł. filmy fabularne (raz pokazana została Gala Mistrzów Sportu). Trzecia była TVP1 (gł. prognoza pogody, "Alarm!", "Komisarz Alex" i filmy; 8,10 proc.), a czwarty - TVN (pasmo filmowe; 6,91 proc.).

Również wśród widzów w grupach 16-49 i 16-59 Dwójka była zdecydowanym liderem.

Polska wersja dziecięcego talent-show "The Voice Kids", to mutacja popularnego na całym świecie formatu muzycznego "The Voice", który w Polsce doczekał się już dziewięciu edycji. Za produkcję obu tytułów w naszym kraju odpowiada Rochstar.

W show występują utalentowane wokalnie dzieci w wieku od 8 do 15 lat, których występy na wszystkich etapach programu oceniają trenerzy. Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice": dzieciaki biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi.

Decyzją widzów zwycięzcą trzeciej polskiej edycji "The Voice Kids" został 13-letni Marcin Maciejczak z drużyny Dawida Kwiatkowskiego.



Występy uczestników w trzeciej edycji polskiej wersji programu ponownie oceniali: wspomniany już wyżej Dawid Kwiatkowski, a także Tomson i Baron z zespołu Afromental oraz Cleo.