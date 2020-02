"The Voice Kids" na walentynki: Miłosne historie Dawida Kwiatkowskiego i Cleo [WIDEO]

The Voice Kids

W najnowszym odcinku "The Voice Kids" Dawida Kwiatkowskiego i Cleo wzięło na walentynkowe wyznania. Trenerzy opowiedzieli o miłości ich rodziców.

Do trzeciej edycji dziecięcego show TVP2 zgłosiła się rekordowa ilość ponad 2000 osób. Do przesłuchań w ciemno zaproszono ponad 70 dzieci w wieku 8-15 lat. W finałowym etapie to widzowie wybiorą zwycięzcę, który otrzyma nagrodę pieniężną przeznaczoną na przyszłą edukację w wysokości 50 tys. zł.



W poprzednich edycjach "The Voice Kids" popularność zdobyli tacy wykonawcy, jak m.in. Roksana Węgiel, Viki Gabor, 4Dreamers, Zuza Jabłońska, Ania AniKa Dąbrowska, Mateusz Golicki i Adam Kubera. Dodatkowo Roksana Węgiel i Viki Gabor zwyciężyły w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci (odpowiednio w 2018 i 2019 roku).

Uczestników oceniają Dawid Kwiatkowski, Cleo oraz Baron i Tomson z grupy Afromental.

Podczas nagrań, trenerów wzięło na walentynkowe wspominki dotyczące ich rodziców.

"Mój ojciec to był niezły aparat, ponieważ zobaczył moją mamę po raz pierwszy u przyjaciela na zdjęciu! Nie znając jej pojechał odebrać ją z pociągu z wielkim bukietem kwiatów" - zdradziła Cleo.

Jej słowa skłoniły do zwierzeń także Dawida Kwiatkowskiego.

"Mój tata poznał moją mamę na pasach, na czerwonym świetle. Moja mam taka 'niezdarka' szła z zakupami i wszystko jej się wysypało..." - zaczął opowieść trener "The Voice Kids".



Tata Dawida pomógł zebrać zakupy swojej przyszłej żonie. Ale do kolejnego spotkania doszło dopiero rok później.



"Spotkał ją na dancingu i powiedział: - To jesteś ty! Od tego masła wypadającego z torby... - opowiedział Dawid, po czym dodał: - I tadam! Witam was".



Osobiste historie trenerzy opowiedzieli podczas Przesłuchań w Ciemno, w trakcie których kompletowali swoje drużyny. W najbliższą sobotę (15 lutego) podczas trzecich już Bitew na scenie wystąpi ekipa Cleo. Wokalistka będzie musiała wybrać uczestników, którzy przejdą do kolejnego etapu a tym samym dostaną szansę na udział w wielkim finale trzeciej edycji "The Voice Kids".