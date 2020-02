"The Voice Kids": Marcin Maciejczak wygrał trzecią edycję

22 lutego odbył się wielki finał trzeciej edycji "The Voice Kids". Zwycięzcą został Marcin Maciejczak.

Pierwsza część finału rozpoczęła się od występu trenerów i dziewięciu uczestników, którzy doszli do finału.



Na początku występowali uczestnicy drużyny Tomsona i Barona: Hania Sztachańska (Selah Sue - "This World"), Ewelina Kozub (Ewa Farna - "Ewakuacja") i Ola Gwazdacz (Shakira - "Waka Waka"). Do ścisłego finału dostała się Hania Sztachańska.

Później przyszedł czas na drużynę Cleo. Kolejno na scenie pojawili się: Natalia Kawalec (Czesław Niemen - "Dziwny jest ten świat"), Szymon Lubicki (Bruno Mars - "Just the way you are") i Wiktoria Zwolińska (Metallica - "Nothing Else Matters"). Cleo do dalszego etapy wybrała Natalię Kawalec.



Jako ostatnia na scenie pokazała się drużyna Dawida Kwiatkowskiego: Anastazja Maciąg (Kayah - "Jestem kamieniem"), Ala Tracz (Whitney Houston - "I have nothing") i Marcin Maciejczak (Conchita Wurst - "Rise Like A Phoenix"). Do drugiej części finału trener zabrał ze sobą Marcina Maciejczaka.



Drugą część programu rozpoczął występ zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019, Viki Gabor. Zaśpiewała swój eurowizyjny przebój "Superhero".





Jako pierwsza z uczestników zaprezentowała się podopieczna Tomsona i Barona - Hania Sztachańska w utworze "Crazy" duetu Gnarls Barkley. "Od dawna wiemy, że jesteś bezbłędna i perfekcyjna. Przed chwilą, jak śpiewałaś, powiedziałem Tomsonowi: 'Jaką ona ma dojrzałą świadomość wokalną'" - chwalił Baron.

Po występnie Hani na scenie pojawiła się Natalia Kawalec z drużyny Cleo. Nastolatka zaśpiewała utwór Lady Gagi "Always remember us this way". "Przez całą drogę z Natalią poznałam ją nie tylko jako wspaniałą, dojrzałą wokalistkę, ale też jako cudownego człowieka. To był ogromny zaszczyt z tobą pracować" - skomentowała trenerka.

Ostatni zaprezentował się Marcin Maciejczak w piosence Lady Pank "Zawsze tam gdzie ty". "Za każdym razem jak śpiewasz, rozbrajasz mnie na kawałki" - podsumował trener młodego wokalisty, Dawid Kwiatkowski.

W kolejnym, ostatnim już etapie finału, uczestnicy zaprezentowali własne przeboje. Na scenie pojawili się kolejno: Hania Sztachańska z piosenką "Czarno-bialy film", Natalia Kawalec z utworem "Pozwól" i Marcin Maciejczak z "Jak gdyby nic".



Przed ogłoszeniem ostatecznego werdyktu przyznano nagrodę na Najpopularniejszego Uczestnika "The Voice Kids". 30 tys. złotych wygrał Marcin Maciejczak, który przeznaczył tę nagrodę na Fundację "Nuta Nadziei".

Zwycięzcą trzeciej edycji "The Voice Kids" również został Marcin Maciejczak z drużyny Dawida Kwiatkowskiego.