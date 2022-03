"The Voice Kids": Kim jest Lena Tylus? Co za głos!

Trenerzy "The Voice Kids" nie mieli wątpliwości po występie Leny Tylus, co widać było po ich minach. 11-latka piosenką "Halo" Beyonce przekonała wszystkich - czy pójdzie w ślady Roksany Węgiel, która właśnie tym utworem w show TVP startowała do wielkiej kariery.

Zdjęcie Baron i Tomson oraz Dawid Kwiatkowski w "The Voice Kids" / TVP