"The Voice Kids": Hania Lasota - wokalna karateka

Spore wrażenie na trenerach "The Voice Kids" zrobił występ Hani Lasoty, która wykonała piosenkę "Perfect Strangers".

Hania Lasota oczarowała trenerow w "The Voice Kids" /Jan Bogacz /TVP

Hania Lasota na co dzień śpiewa i gra na saksofonie oraz jest wierną kibicką FC Barcelony.

W "The Voice Kids" wykonała piosenką "Perfect Strangers" Jonasa Blue i JP Coopera. Po jej występie Baron nazwał dziewczynkę wokalną karateką, a Dawid Kwiatkowski robił wiele, aby przekonać ją do własnej ekipy.

"Moja drużyna to eksperci od czerpania radości z życia, poszukiwacze dobrej energii i pracowite mróweczki, i mam nadzieję, że masz te cechy. Ja tak samo jak ty jestem słodki i miły. Chodź do mnie" - zachwalał i ostatecznie swój cel osiągnął, bo Lasota przeszła do jego składu.

Zobacz występ Hani Lasoty:



Wideo Hanna Lasota - "Perfect Strangers" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Kids 2 Poland

