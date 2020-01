"The Voice Kids": Gabriela Coutinho oczarowała trenerów. "Tu się zaczyna kariera"

13-letnia Gabriela pojawiła się w 5. odcinku przesłuchań w ciemno "The Voice Kids". Podczas jej występu odwróciły się wszystkie fotele, a trenerzy wróżą jej wielką karierę.

Gabriela Coutinho jest faworytem trzeciej edycji "The Voice Kids" /printscreen/TVP /TVP

Po wyemitowanym w zeszłym tygodniu odcinku "The Voice Kids" głośno było o Marcinie Maciejczaku, który wykonał utwór Lady Gagi. 13-latek z liczącej niespełna 400 mieszkańców wsi Bartochów w województwie łódzkim zaśpiewał "I'll Never Love Again".

"Ręce mi się trzęsą po tym, co usłyszałem. Nie używam takich słów w tym programie, szczególnie na tym etapie, ale masz wielką szansę, żeby wygrać ten program" - chwalił Dawid Kwiatkowski i to właśnie jego drużynę wybrał młody wokalista.

13-latek stał się faworytem trzeciej edycji dziecięcego show. Maciejczak ma jednak sporą konkurencję.

W piątym odcinku, w piosence Tori Kelly zaprezentowała się jego rówieśniczka Gabriela Coutinho. Podczas jej występu odwróciły się wszystkie fotele.

"Każdy dźwięk był w perfekcyjnym miejscu, a ty niczym nie przejęta, pięknie otwierasz się do ludzi. Widać, że scena to jest miejsce dla ciebie" - mówił Dawid Kwiatkowski.

Wideo G. Coutinho - "Don't You Worry 'Bout A Thing" - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 3

"Nie dość, że przepięknie śpiewasz, panujesz nad głosem, śpiewasz czyściutko, to jeszcze dodatkowo przepięknie wyglądasz" - chwaliła Cleo. "Masz wszystko, co jest potrzebne" - dodała trenerka.

Ostatecznie Gabriela wybrała drużynę Dawida Kwiatkowskiego. "Bardzo chciałem mieć taki diament w drużynie. Tu właśnie się zaczyna kariera" - komentował najmłodszy z trenerów.

Ojciec Gabrieli Coutinho pochodzi z Portugalii, matka jest Polką. "Polska i Portugalia to dwa moje domy. Nie umiem się zdecydować, który kraj jest dla mnie piękniejszy, bo oba są bliskie mojemu sercu" - tłumaczyła 13-latka.

Co ciekawe, Gabriela prywatnie zna się z drugim faworytem tej edycji programu - Marcinem Maciejczakiem. W mediach społecznościowych można znaleźć ich wspólne zdjęcia.

Internauci twierdzą, że 13-latka jest podoba do zwyciężczyni pierwszej edycji "The Voice Kids". "Ona z twarzy trochę podobna do Roksany Węgiel", "Moja mama, jak tego słuchała, to myślała, że to Roxie" - czytamy w komentarzach.

Do trzeciej edycji dziecięcego show TVP2 zgłosiło się ponad 2000 osób. Do przesłuchań w ciemno zaproszono ponad 70 dzieci w wieku 8-15 lat. W finałowym etapie to widzowie wybiorą zwycięzcę, który otrzyma nagrodę pieniężną przeznaczoną na przyszłą edukację w wysokości 50 tys. zł.





W poprzednich edycjach popularność zdobyli tacy wykonawcy, jak m.in. Roksana Węgiel, Viki Gabor, 4Dreamers, Zuza Jabłońska, Ania AniKa Dąbrowska, Mateusz Golicki i Adam Kubera. Dodatkowo Roksana Węgiel i Viki Gabor zwyciężyły w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci (odpowiednio w 2018 i 2019 roku).