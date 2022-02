"'Plan' to szybko wpadająca w ucho piosenka, której motywem przewodnim jest walka o miłość i tzw. drugą szansę. Artysta w swoim debiutanckim singlu postawił na pop-rockowy utwór z elementami ballady" - czytamy w zapowiedzi utworu.

W sieci pojawił się również teledysk do piosenki. Temat utworu "Plan" dla każdego młodego człowieka jest bliski - porusza on temat młodzieńczej miłości, w której chłopak popełnił błąd i chce odzyskać swoją dziewczynę, prosząc ją o drugą szansę.



“Zawsze warto wierzyć w miłość, nie poddawaj się, patrz przed siebie na to, co przyniesie ci kolejny dzień, żyj nadzieją" - tłumaczy swoją decyzję Oskar.



Clip Oskar Brzostowski Plan

Oskar Brzostowski ma 17 lat i na co dzień uczy się w technikum mechanicznym w Turku. Oprócz muzyki interesuje się także piłką nożną, Formułą 1 oraz grami komputerowymi, którym na zmianę ze śpiewaniem - poświęca swój wolny czas.

