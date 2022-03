Kim jest Karolina Mikołajczak?

"Karolina Mikołajczak ma 14 lat i artystyczną duszę. Jej największym talentem jest śpiew. Kocha muzykę, z którą nie rozstaje się prawie nigdy, to właśnie muzyka dostarcza jej najwięcej siły i energii. Swoją przyszłość Karolina wiąże ze sceną i śpiewaniem. Jednak, jeśli los wskaże jej inną drogę, to w pełni swoje serce odda zwierzakom zostając 'śpiewającym weterynarzem'"- czytamy na stronie "The Voice Kids".

Karolina Mikołajczak zaskakuje Dawida Kwiatkowskiego

Uczestniczka w programie wykonała utwór "Adagio" Lary Fabian i odwróciła fotele Cleo oraz Dawida Kwiatkowskiego.

Wideo Karolina Mikołajczak - "Adagio" - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 5

"Trzeba trochę zapanować nad tym głosiskiem, które masz. To jest kwestia pracy. Na pewno poćwiczymy to u mnie w drużynie" - stwierdziła Cleo.

Reklama

Kwiatkowski próbował przekonać 14-latkę do przejścia do jego drużyny i pod koniec wydawało się, że już udała mu się ta sztuka. Jednak uczestniczka sobie z niego zażartowała.

"Może Dawid? Ale jednak Cleo!" - krzyknęła, czym zaskoczyła wszystkich trenerów, a przede wszystkim Kwiatkowskiego.