Julia Borowik w "The Voice Kids": Natalia Szroeder była zachwycona

Podczas przesłuchań w ciemno Julia Borowik zaśpiewała piosenkę Natalii Szroeder "Lustra" i sprawiła, że fotele odwrócili wszyscy trenerzy.

"Bardzo podobało mi się twoje wykonanie. Wiem, jak śpiewa to Natalia w oryginale, ty zmieniłaś całą piosenkę, zrobiłaś to po swojemu i wyszło to bardzo dobrze" - stwierdził Dawid Kwiatkowski, po czym zadzwonił do Szroeder.

Borowik zaśpiewała raz jeszcze, a Tomson stwierdził, że kolejne wykonanie było jeszcze lepsze.

Uczestniczka mimo namów ze strony Kwiatkowskiego, trafiła do składu Cleo.

