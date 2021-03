Dawid Kwiatkowski złamał zasady "The Voice Kids". Co się stało?

Już w sobotę, 27 marca, drużyna Dawida Kwiatkowskiego zaśpiewa w muzycznych Bitwach. Trener w trakcie nagrań odcinka podjął decyzję niezgodną z regulaminem "The Voice Kids".

Dawid Kwiatkowski jest trenerem w programie "The Voice Kids" /Natasza Młudzik/TVP /TVP

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzycznym talent show z udziałem najmłodszych w etapie Bitwy na scenie występuje 18 uczestników z drużyny podzielonych na trzyosobowe zespoły.

Trener po wysłuchaniu każdego trio wybiera jednego uczestnika, który przechodzi do kolejnego etapu Sing Off.

Po jednym z występów, które widzowie zobaczą w najbliższą sobotę o 20:00 (27 marca) w TVP2, Dawid Kwiatkowski zaskoczył wszystkich swoją decyzją, co już teraz możecie zobaczyć w naszym wideo.

"Czuję się teraz okropnie, musząc wybrać" - powiedział zakłopotany Dawid po jednej z muzycznych bitew, które pozostali trenerzy postawili na równi z występami uczestników z "The Voice of Poland".

"Nie wiem jak ci poradzić... Musisz wybrać" - ponaglał Tomasz Kammel. "Słuchajcie, nie wiem, co powie na to produkcja, ale zamierzam wziąć je do Sing Offów. To jest moja ostateczna decyzja" - zawyrokował Dawid Kwiatkowski, co wywołało na planie niemałe zamieszanie.