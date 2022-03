Zuza Górecka ma 13 lat, a śpiewa już od czwartego roku życia. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu.

W "The Voice Kids" wykonała piosenkę Duy Lipy "Love Again" i odwróciła wszystkie trzy fotele. Trenerzy byli pod wrażeniem jej umiejętności.



Wideo Zuzia Górecka - „Love Again ” Przesłuchania w ciemno - The Voice Kids Poland 5

Zuza Górecka zaskoczyła trenerów w "The Voice Kids". "To żart?"

"Zuzia, jaka ty masz barwę głosu, wow! Zastanawialiśmy się, kto stoi na scenie - czy to chłopak czy dziewczyna - a to jest komplement, bo uwielbiam, jak kobieta ma taki niski głos" - mówiła Cleo i zapytała, ile lat ma uczestniczka.

Gdy Dawid Kwiatkowski usłyszał, że skończyła 13 lat, zdołał wykrztusić z siebie jedynie zapytać: "Serio?". "Brzmisz dużo bardziej dojrzale" - kontynuowała trenerka.

Tomson zwracał uwagę nie tylko na "doły", ale również na wysokie brzmienia w wokalu uczestniczki i zachęcał ją do współpracy w jego drużynie. Ostatecznie jednak to Cleo przekonała uczestniczkę, aby ta trafiła do jej drużyny.