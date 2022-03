W poprzedniej, czwartej edycji "The Voice Kids" Alicja Górzyńska pomyślnie przeszła przesłuchania w ciemno i trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Tym samym zakwalifikowała się do drugiego etapu show - bitew. Tuż przed nagraniami nastolatka musiała jednak rezygnować z udziału w programie.

"Szanowni widzowie, należy się wam wyjaśnienie. W studiu i przed telewizorami powinna stanąć tutaj Alicja, na którą wszyscy bardzo czekaliśmy. Różne osobiste względy sprawiły, że nie ma jej dziś z nami. Alicjo, wysyłamy mnóstwo buziaków i energii oraz całe morze braw licząc na to, że wspomniane okoliczności przeminą, a ty pojawisz się w kolejnej edycji, na którą oficjalnie cię teraz serdecznie zapraszam w imieniu nas wszystkich" - zakomunikował w trakcie czwartej edycji Tomasz Kammel.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Górzyńska wróciła do "The Voice Kids" TVP

Alicja Górzyńska wróciła do "The Voice Kids". "Było mi przykro"

Po roku Alicja Górzyńska wraca na scenę "The Voice Kids" z nadzieją, że tym razem jej przygoda z programem nie skończy się przedwcześnie.

"Było mi przykro, jak nie mogłam być z nimi i razem wszystkiego przeżywać. Przyszłam tu po raz drugi, bo chciałabym dokończyć to, co zaczęłam w tamtej edycji" - mówi Alicja, która już w najbliższą sobotę zaśpiewa przebój "Levitating" Duy Lipy.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Kwiatkowski w „The Voice Kids”: Byłem strasznym bałaganiarzem TVP