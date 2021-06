Występ Maneskin na Polsat SuperHit Festiwal podbija sieć. Już ponad milion wyświetleń!

Włoska grupa Maneskin podbiła serca widzów i internautów swoim występem w Sopocie podczas Polsat SuperHit Festiwal. Nagranie z wykonania utworu „I Wanna Be Your Slave” ma już ponad milion wyświetleń i jest jednym z najpopularniejszych materiałów na Youtube.

Maneskin są coraz popularniejsi w Polsce /Piotr Matusewicz /East News

Tegoroczni zwycięzcy Eurowizji - włoska grupa Maneskin - pod koniec czerwca wystąpiła po raz pierwszy w Polsce. Stało się to podczas Polsat SuperHit Festiwal (koncert "Najlepsi z Najlepszych").

Widzowie i publiczność Opery Leśnej usłyszeli przebój, który dał formajci zwycięstwo na Eurowizji, czyli "Zitti e buoni" oraz utwory "Lividi sui gomiti" i "I Wanna Be Your Slave".

Pod koniec wykonywania tego ostatniego - Damiano David - lider grupy - pocałował swojego kolegę z zespołu, gitarzystę Thomasa Raggiego. Następnie wokalista zdecydował się zaapelować do wszystkich oglądających.

"Wierzymy, że doczekamy czasów, że każdy będzie mógł to zrobić bez żadnych obaw. Wszyscy powinniśmy być całkowicie wolni i być tymi, kim chcemy być! Dziękujemy, Polsko. Miłość nigdy nie jest czymś złym!" - powiedział.

Przekaz zdobył uznanie wśród fanów. "Powinniśmy być dumni z tego, kim jesteśmy", "Miłość zawsze wygrywa", "Dziękujemy! Nawet nie wiecie, ile to znaczy dla naszego kraju" - komentowali.

Wykonanie "I Wanna Be Your Slave" obejrzano w ciągu doby ponad milion razy. Występ Maneskin jest obecnie jednym z najpopularniejszych materiałów na Youtube.

Występ Włochów w Sopocie nie umknął uwadze zagranicznych mediów.



"To, że zdecydowali się pokazać, na czym stoją podczas występu w Polsce, ma szczególne znaczenie po rosnącym sukcesie prawicowo-populistycznej partii PiS, wprowadzeniu przez rząd stref wolnych od LGBTQ w kraju i ogromnych wpływach Kościoła katolickiego" - napisał Ronny Larsson ze szwedzkiego "QX". Artykuł w podobnym tonie pojawiły się również na największym eurowizyjnym blogu Wiwibloggs.



- Rock and roll to szczerość, autentyczność. Chodzi o ciągłą walkę o to, w co wierzysz. Myślę, że pod tym względem jesteśmy prawdziwymi rockandollowcami. Tak jak mówiła Victoria, we Włoszech - a może i nawet na całym świecie - rock nie jest już mainstreamowym gatunkiem muzycznym. Więc walczyliśmy do końca, żeby rock znowu stał się ważny, bo rock and roll to my, to wartości, które nas zbudowały. Świetnie się bawimy, grając tego typu numery. Rock and roll pozwala nam dzielić się ze światem tym przesłaniem: że wszystko jest możliwe, jeśli bardzo się w to wierzy i nigdy nie poddaje - mówił Damiano podczas wywiadu dla Interii.



Kolejny występ Maneskin - w ramach Opene'er Park - odbędzie się 19 sierpnia w Gdyni.