Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie: Viki Gabor po raz pierwszy. Czym zaskoczy?

Jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia, Viki Gabor, wystąpi 26 czerwca na scenie Opery Leśnej w Sopocie. To będzie jej pierwszy występ na Polsat SuperHit Festiwal.

Viki Gabor wystąpi podczas Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie /Jacek Domiński / Reporter

Oryginalne stroje, charakterystyczny głos, energiczne przeboje - to wszystko ma ta niezwykle utalentowana 13-latka! Swoją karierę rozpoczęła zaledwie trzy lata temu, podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce ("The Voice Kids"), ale i w Europie (zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019).

W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera".



Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" ( posłuchaj! ) jest dedykowana kobietom. "Utwór został stworzony z myślą o wszystkich kobietach, siostrach, dziewczynach, które trzymają się razem i dzięki temu mogą zmieniać świat!" - opowiadała Kayah.

Oficjalne teledyski do piosenek Viki Gabor w serwisie YouTube obejrzano już w sumie ponad 70 milionów razy, a na Instagramie obserwuje ją prawie 700 tysięcy osób.

Czym tym razem zaskoczy swoich fanów Viki Gabor? Czy zobaczymy ją w duecie z Kayah? Jaką kreację przygotowuje na ten wieczór? Przekonamy się już niebawem!

Viki Gabor wystąpi 26 czerwca w koncercie "Najlepsi z najlepszych". Na deskach Opery Leśnej pojawią się także sanah, Sławomir, Michał Szpak, Doda, Pectus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra, Gromee, Kayah, IRA, Kortez i Justyna Steczkowska.

