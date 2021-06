Polsat SuperHit Festiwal 2021: Tego nie zobaczycie w telewizji! Kto poprowadzi kulisy imprezy?

Poznaliśmy nazwiska prowadzących relacje zza kulis Polsat SuperHit Festiwalu w Sopocie. Kto będzie relacjonował imprezę w mediach społecznościowych na oficjalnych kanałach Polsatu na Facebooku i Instagramie?

Każdego roku, w ostatni weekend maja, Polsat SuperHit Festiwal tradycyjnie otwierał letni sezon muzyczny. W tym roku niemal do samego końca nie było wiadomo, jakie będą obowiązywać obostrzenia.

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.