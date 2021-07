Pol'and'Rock Festival 2021 przed startem: Ilu ludzi przyjechało na imprezę Jurka Owsiaka?

Oficjalne rozpoczęcie festiwalu zaplanowane zostało na czwartek; w środę odbędą się pierwsze koncerty - w Akademii Sztuk Przepięknych zagrają Kapela ze Wsi Warszawa i EABS, wcześniej wystąpi kabaret Neo-Nówka.



"Dla wszystkich naszych gości, którzy już tutaj są, będzie to pierwsze spotkanie po dwóch latach, wreszcie będziemy ze sobą, na łonie natury, w bardzo pięknym miejscu. Jeszcze nie wszystko zostało wybudowane, jeszcze nam troszeczkę obiektów brakuje, ale już robi wrażenie" - powiedział podczas konferencji prasowej dziennikarzom pomysłodawca i szef Pol'and'Rock Festival Jerzy Owsiak.



Podkreślił, że organizacja festiwalu i współpraca ze wszystkimi służbami są "wzorcowe". Festiwal po raz pierwszy odbywa się na lotnisku Makowice-Płoty w Zachodniopomorskiem.



Pol'and'Rock Festival 2021 w nowym miejscu

"Robimy to w trudnych czasach covidowych i nie jest to takie 'hop siup' zrobić tak ogromny festiwal" - podkreślił Owsiak. "Nowa energia, nowe miejsce i to pojęcie nowe miejsce jest czymś na lata" - dodał.

Zaznaczył, że poprzednie miejsce festiwalu, Kostrzyn nad Odrą (tam impreza odbywała się w latach 2004-2019), będzie wspominane "jak najpiękniej". "Zmieniajmy miejsca, twórzmy to wszyscy razem, bo to jest nowy power, nowa siła, nowy duch" - mówił Owsiak.



Organizatorzy przewidzieli 20 tys. płatnych wejściówek. Ich koszt pokrywał testy na COVID-19 oraz środki dezynfekujące i maseczki dostępne na terenie festiwalu. Jak podał Owsiak, w środę przed południem na lotnisku Makowice-Płoty było ok. 2,5 tys. osób - uczestnicy przyjeżdżali od wtorku.

Pol'and'Rock Festival 2021 - kto wystąpi?

Na festiwalu zagrają Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina, posłuchaj! ), Jahcoustix (Niemcy), Igorrr (Francja), Morgane Ji, Slift (Francja) i polskie gwiazdy: Dżem (legenda śląskiego bluesa), Pidżama Porno, Raz Dwa Trzy, Kasia Kowalska, Renata Przemyk, Vavamuffin, Łydka Grubasa, Tabu, Hańba!, Łona i Webber & The Pimps, Black River, Bokka, oraz Kapela ze Wsi Warszawa, Kroke, EABS, Trupa Trupa i Tides From Nebula (Nocna Scena ASP).



Zaprezentują się również laureaci Eliminacji: Nietrzask, Kosmodrom, WaluśKraksaKryzys, From Today, Cheap Tobacco, No Logo, Decadent Fun Club i Conga Line.

W Akademii Sztuk Przepięknych pojawią się m.in. Arek Jakubik, Andrzej Chyra, Marta Lempart, Elżbieta Dzikowska, Przemek Kossakowski i ekipa "Down the Road", Łukasz Czepiela, Make Life Harder i Radek Kotarski, popularyzator wiedzy, dziennikarz i autor książek, znany z kanału Polimaty (ponad 700 tys. subskrybentów).

Pol'and'Rock to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Przez 23 edycje nosił nazwę Przystanek Woodstock. Nazwa została zmieniona ze względów prawnych.

Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 1995 r. w Czymanowie w obecnym woj. pomorskim. Kolejna - w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu. Następne edycje do 2003 r. (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 r.) odbywały się w Żarach (Lubuskie). W 2004 r. impreza przeniosła się na teren dawnego poligonu w Kostrzynie nad Odrą.

W 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa imprezę zorganizowano w podwarszawskim studiu telewizyjnym pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata.