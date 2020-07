Pol'and'Rock Festival 2020: Ania Rusowicz, Bokka i Przybył na Najpiękniejszej Domówce Świata

Poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy zagrają na żywo na Pol'and'Rock Festivalu, który w tym roku z powodu pandemii koronawirusa odbędzie się w wersji online jako Najpiękniejsza Domówka Świata (30 lipca - 1 sierpnia).

Ania Rusowicz ze swoim mężem, perkusistą Hubertem Gasiulem

W ramach Najpiękniejszej Domówki Świata na wirtualnych scenach grających od rana do późnego wieczora prezentowane będą zarówno materiały archiwalne, jak i występy zespołów, które miały w tym roku pojawić na Pol'and'Rock Festival.

Podczas transmisji ze studia WOŚP w Warszawie na żywo wystąpią m.in. Acid Drinkers, Urszula, Majka Jeżowska, Kwiat Jabłoni, Raz Dwa Trzy, Farben Lehre, Piotr Bukartyk, happysad, Nocny Kochanek, Enej, Tabu, Romantycy Letnich Obyczajów, Jelonek, Renata Przemyk i Łowcy Band.

Przed wybuchem pandemii organizatorzy Pol'and'Rock Festivalu ogłosili udział takich wykonawców, jak m.in. Dropkick Murphys ( posłuchaj! ), While She Sleeps ( sprawdź! ), King Gizzard & The Lizard Wizard, Clutch, Pidżama Porno, Tagada Jones, Jinjer, Rise of the Northstar, Pidżama Porno czy Ørganek ( posłuchaj przeboju "Czarna Madonna"! ).

Teraz Jurek Owsiak ogłosił kolejnych uczestników, którzy zagrają na żywo podczas Najpiękniejszej Domówki Świata.

Koncerty i spotkania transmitowane będą m.in. na profilu WOŚP na Facebooku i na kanale Kręcioła.tv na Youtube.



Ania Rusowicz to wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, zdobywczyni czterech Fryderyków. Artystka przebudziła w wielbicielach muzyki zamiłowanie do brzmień rodem z lat 60. i 70., przypominając publiczności pojęcie Flower Power. Hołdem dla tamtych czasów był jej koncert z gośćmi na Przystanku Woodstock 2015.

Grupa Bokka na polskiej scenie pojawiła się w 2013 r. Tożsamość jej członków pozostaje tajemnicą - a swoje twarze kryją pod futurystycznymi maskami.

Zespół łączy mroczny synth pop, rock alternatywny, shoegaze, dream pop i muzykę elektroniczną.

Skład uzupełnia Przybył, na czele którego stoi gitarzysta i wokalista, Sławomir Bartłomiej Przybył, do którego dołączyli instrumentaliści z Wielkopolski, by wspólnie stworzyć nietuzinkowy zespół, czerpiący z tradycji polskiej piosenki autorskiej.

Muzycznie grupa oscyluje na pograniczu brzmienia jazzu, bluesa i alternatywnego rock'n'rolla. Ich występom towarzyszy osobliwa, niemalże teatralna dramaturgia oraz żywa interakcja z publicznością.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych w wersji online odbędą się spotkania m.in. z dziennikarzami Wojciechem Mannem i Dorotą Wellman, aktorem Januszem Gajosem, rysownikiem i satyrykiem Andrzejem Mleczką, autorami cenionych filmów dokumentalnych: Ewą Ewart oraz braćmi Tomaszem i Markiem Sekielskimi.