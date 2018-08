Godzina W na Pol'And'Rock Festival: Woodstockowicze złożyli hołd

W czwartek (2 sierpnia) w Kostrzynie nad Odrą oficjalnie rozpoczyna się tegoroczna edycja Pol'And'Rock Festival. Na miejscu są już tysiące festiwalowiczów, którzy w Godzinę W oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.

Uczestnicy Pol'and'Rock Festival podczas Godziny W /Dominik Malik /WOŚP

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Reklama

1 sierpnia o godz. 17 (w 74. rocznicę Godziny W) wielotysięczne miasteczko zatrzymało się na minutę, by w zadumie oddać hołd bohaterom powstania.

Ze sceny tradycyjnie zawyła powstańcza syrena. Na placu zgromadzili się uczestnicy festiwalu, służby porządkowe i medyczne.



"Chociaż jesteśmy w tak pięknym miejscu, pełnym miłości, przyjaźni - nie zapominamy. Zamieramy w myślach, nie powstrzymujemy łez. Jesteśmy wdzięczni, a zarazem przerażeni na myśl, ile złego może zrobić człowiek. Na myśl przychodzi nam tylko jedno - NIGDY WIĘCEJ WOJNY!" - czytamy na stronie Pol'and'Rock.

Godzina W na Pol'and'Rock Festival - 1 sierpnia 2018 r. 1 22 Pol'and'Rock Festival uczcił pamięć Powstania Warszawskiego w Godzinę W Autor zdjęcia: Stanisław Wadas Źródło: WOŚP 22

Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. W tym roku zapowiada się mocno metalowa edycja, ale tradycyjnie nie zabraknie reprezentantów sceny reggae, punka, tradycyjnego rocka czy jazzu. Zagrają m.in. Judas Priest (Wielka Brytania), Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), In Flames (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), You Me At Six (Wielka Brytania), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej), Death By Chocolate (Szwajcaria) i YB (Korea Południowa).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurek Owsiak zaprasza na Pol'and'Rock Festival 2018 TV Interia

Rodzimi wykonawcy to m.in. Lao Che, Nocny Kochanek (laureat Złotego Bączka - Duża Scena), Tabu (Złoty Bączek - Mała Scena), Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Wojtek Mazolewski z gośćmi (projekt specjalny "Chaos pełen idei"), Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Tides From Nebula, Laboratorium (koncerty "Grzegorz Grzyb in Memoriam"), Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, Damian Syjonfam, Farben Lehre, The Analogs, Kapela ze Wsi Warszawa, PPNOU, Horrorscope, Agata Karczewska, Oho!Koko oraz Na Górze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurek Owsiak o polityce na Pol'and'Rock Festival 2018 TV Interia

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu (m.in. Bogusław Wołoszański, Jerzy Górski, Artur Barciś, Jacek Fedorowicz, Chris Niedenthal, Dorota Wellman, Anja Rubik). Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Pol'and'Rock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurek Owsiak: Pol'and'Rock to festiwal dla wszystkich, zabierzcie swoich rodziców TV Interia

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.