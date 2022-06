Open’er Festival powraca po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemia koronawirusa.



W Gdyni wystąpią m.in. Dua Lipa, Imagine Dragons, The Killers, Twenty One Pilots, Playboi Carti, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Måneskin, Megan Thee Stallion, Glass Animals, Dawid Podsiadło, Taco Hemingway, Clairo, Tove Lo, Little Simz, Jessie Ware, Royal Blood, Years & Years, The Smile czy Michael Kiwanuka.

Bramy festiwalu otwierają się każdego dnia o 15:00. Pierwsze koncerty zaplanowane zostały po godzinie 17.



Jak prezentuje się pełen line-up Open'er Festivalu 2022?

29 czerwca na Open'er Festivalu

29 czerwca na scenie zaprezentują się m.in. Maneskin, Imagine Dragons i ASAP Rocky. Na scenach pod namiotami (Tent Stage i Alte Stage) wystąpią: Little Simz, The Smile, Clairo, Inhaler, Sampa The Great oraz Jenny Beth.

O której godzinie wystąpią największe gwiazdy? Line-up 29 czerwca sprawdzisz poniżej:



Zdjęcie Koncerty na Open'er Festival 2022 29 czerwca / materiały prasowe

30 czerwca na Open'er Festivalu

Drugiego dnia na głównej scenie wystąpią: Royal Blood, Glass Animals, Twenty One Pilots oraz Playboi Carti. Na Alter i Tent Stage pojawią się też: Żabson & Young Igi, Tove Lo, Years & Years, Król oraz BadBadNotGood.

O której godzinie wystąpią największe gwiazdy? Line-up 30 czerwca sprawdzisz poniżej:



Zdjęcie Koncerty na Open'er Festival 2022 30 czerwca / materiały prasowe

1 lipca na Open'er Festivalu

Trzeci dzień festiwalu na Main Stage’u uświetnią: Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Martin Garrix oraz Jan-rapowanie. Na innych scenach zaprezentują się też: Michael Kiwanuka, Biffy Clyro, Sky Ferreira, Iceage oraz Young Leosia.

O której godzinie wystąpią największe gwiazdy? Line-up 1 lipca sprawdzisz poniżej:



Zdjęcie Koncerty na Open'er Festival 2022 1 lipca / materiały prasowe

2 lipca na Open'er Festivalu

Ostatni dzień wydarzenia to występy na Main Stage: The Killers, The Chemical Brothers, Taco Hemingwaya i Jessie Ware. Na Tent Stage i Alter Stage zagrają dla fanów: Dawid Podsiadło, Cigarettes After Sex, Cat Le Bon, Sons of Kemet, Szczyl i AJ Tracey.

O której godzinie wystąpią największe gwiazdy? Line-up 2 lipca sprawdzisz poniżej: