Open'er Festival 2022 ewakuowany. Jest oświadczenie organizatorów!

Oficjalna decyzja o ewakuacji Open'era została podjęta około godziny 19:30. Organizatorzy zdecydowali się przerwać trwające w tym czasie na terenie festiwalu koncerty oraz ogłosili, że wszyscy uczestnicy muszą opuścić teren wydarzenia. Podczas koncertu Flohio organizatorzy zdecydowali się odłączyć prąd artystce, która początkowo nie chciała zejść ze sceny.

"Bardzo prosimy o zachowanie spokoju i podążanie w kierunku wyjść" - wyświetlono komunikat na każdym z koncertowych ekranów. Puszczono go również z głośników.



Teraz organizatorzy wydali oficjalne oświadczenie w tej sprawie. "Wszystkie osoby, które kupiły bilety jednodniowe na 1 lipca, karnety weekendowe oraz karnety 4-dniowe otrzymają voucher, który będą mogli wykorzystać w ciągu najbliższych 3 lat do zakupu biletów na Open'era" - czytamy. Całe oświadczenie można przeczytać poniżej:



Odszkodowanie nie przekonało jednak uczestników, którzy wyrazili swoje niezadowolenie w komentarzach. "Żart. Jaka tymczasowa ewakuacja? Była po prostu ewakuacja. A dzisiaj wypuścicie więcej osób. Jak dojdzie znowu do ewakuacji to co? Już wczoraj sobie totalnie nie poradziliście. Wąskie chodniki, brak autobusów, brak służb, brak informacji", "Jaja sobie robicie. 22:30 wpuszczaliscie z powrotem dlaczego Dua nie została przełożona? Należą się nam wyjaśnienia 6 godzin czekania na takie g**no co wczoraj nam zafundowaliście to jest skandal", "Są przeprosiny, na samym końcu 'za wszelkie niedogodności'. Nie wiem czy dało się zrobić to bardziej na odwal. Żenada" - piszą (pisownia oryginalna).

"Bardzo dobra decyzja organizatorów, bo nie ma co czekać na to, aż się wydarzy tragedia, tylko trzeba podejmować zdecydowane, odpowiedzialne działania. Tutaj można tylko bić brawo i gratulować dobrej decyzji, bo rzeczywiście pogoda była bardzo niebezpieczna, dynamiczna" - ocenił z kolei Karol Kierzkowski, rzecznik Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. "Sam silny wiatr i deszcz mogą spowodować panikę, a jeżeli jest dużo osób w jednym miejscu, to bardzo szybko może dojść do tego, że ludzie w panice będą chcieli uciec i w wyjściach może się zrobić bardzo tłoczno i może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji, gdzie ludzie będą się przepychali" - dodał.

Na zewnątrz nagle rozpętał się tajfun. Nie miałam pojęcia, że w Polsce w ogóle dzieją się takie rzeczy. Zapytali mnie, czy chciałabym zagrać koncert o północy. Odpowiedziałam: O północy? Muszę być w Irlandii o siódmej rano... Ale byłam gotowa to zrobić, nie chciałam zawieść polskich Hotties [tak, Megan Thee Stallion określa swoich fanów - przyp. red.]. (...) Przez godzinę tkwiłam na stacji benzynowej, czekając na decyzję co do festiwalu" - relacjonowała Megan Thee Stallion.

Ewakuacja Open'er Festival 2022. Co działo się na terenie wydarzenia?

"Nagły wiatr zaczął zwiewać czarny materiał, który pokrywał tył głównej sceny. Wywracały się też parasole, odpadały elementy dekoracji w strefie VIP oraz przewracały się kontenery na śmieci" - relacjonował Mateusz Kamiński z Interii.

"W momencie rozpoczęcia ewakuacji ludzie w pośpiechu zaczęli opuszczać teren festiwalu. Część osób wróciła do namiotów na festiwalowym polu, część skryła się w swoich samochodach. Auta nie są jednak wypuszczane z parkingów" - informowali nasi wysłannicy. Teren wydarzenia opuścili również dziennikarze i fotoreporterzy. Organizatorzy wraz z miastem Gdynia dla reszty festiwalowiczów podstawiali autobusy, w których mogli schować się przed burzą.

Ewakuacja Open'era. Festiwal wznowiony po trzech godzinach. Dua Lipa odwołała koncert

"Rozmawiałem dziś z wieloma uczestnikami imprezy, którzy mówili, ze przyjechali specjalnie na koncert Duy Lipy, która miała być największą gwiazdą. Niektórzy koncertowicze chcieli opóźnić ewakuację, bo mieli nadzieję, że mimo wszystko - podobnie jak wczoraj - burza ominie Gdynię" - komentował dziennikarz Interii.



"Dziękujemy za sprawną ewakuację. Po zakończeniu burzy i zapewnieniu bezpieczeństwa planujemy wznowienie festiwalu w dniu dzisiejszym" - brzmiał jeden z komunikatów organizatora. Kolejny pojawił się po godzinie 22. "Tymczasowa ewakuacja zakończona. Wznowienie festiwalu nastąpi o godzinie 22:30. Martin Garrix wystąpi na Open'erze" - czytamy.



Dwie największe gwiazdy trzeciego - Dua Lipa oraz Megan Thee Stallion - odwołały swoje koncerty.



Trzeci dzień Open'er Festival 2022

Na trzeci dzień tegorocznego Open'er Festivalu zapowiedziano występ największej gwiazdy czterodniowej imprezy - wokalistki Duy Lipy. Jej koncert miał odbyć się o godzinie 22. Ponadto wystąpić mieli m.in.: Megan Thee Stallion, Martin Garrix, Biffy Clyro, Young Leosia, OIO, Michael Kiwanuka oraz Flohio i Sky Ferreira.

Open'er Festival w 2022 roku wrócił po dwuletniej pandemicznej przerwie. W ciągu czterech dni koncertów największych gwiazd światowej muzyki przez teren festiwalu przewinąć miało się nawet 250 tys. osób.