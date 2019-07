Open'er Festival 2019: Popkiller Młode Wilki All-Stars w hołdzie dla Leha

Specjalny hołd podczas koncertu Popkiller Młode Wilki All-Stars raperzy złożyli zmarłemu tragicznie w lutym tego roku Lehowi.

Leh zginął w wypadku w wieku 27 lat /Paweł Zanio /materiały prasowe

"72 raperów przewinęło się przez wszystkie edycje Młodych Wilków, ale tylko jeden był z Gdyni, i na pewno byłby tutaj z nami, jednak Leh zginął w wypadku samochodowym" - padło ze sceny podczas koncertu Popkiller Młode Wilki All-Stars.



Popkiller Młode Wilki Allstars na Open'er Festival 2019 1 10 Popkiller Młode Wilki Allstars Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: Show The Show 10

Reklama

W ramach projektu specjalnie przygotowanego na Open'er Festival 2019 wystąpili ReTo, Otsochodzi, Guzior, Smolasty, Bisz (B.O.K), Tymek, Zeamsone, Wac Toja, Gedziula i Kamil Pivot.

Z taśmy zaprezentowano fragment jego utworu "Dorosłość", a liczna publiczność zgromadzona w namiocie głośno oddała hołd Lehowi.



Michał Leszner, znany lepiej jako Leh, zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło 16 lutego na ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni.

Toyota, którą podróżował raper, uderzyła w słup sygnalizacji świetlnej znajdujący się pomiędzy pasami ruchu. W wyniku wypadku zginęło również dwóch kolegów Leha.

Clip Leh Dorosłość (prod.Nerwus)

Ostatnią płytą w dorobku rapera był krążek "Dziki i nietoperze" z 2018 roku. 5 czerwca 2019 roku światło dzienne ujrzała specjalna reedycja wydawnictwa.

Kilka dni po premierze wznowienia albumu do sieci trafił klip do utworu "Miasto nocą". "Powstał, aby upamiętnić miłość Leha do swojego ukochanego miasta" - czytamy w opisie nagrania.



Zysk ze sprzedaży nowego wydania krążka ma trafić do rodziny tragicznie zmarłego rapera.

Zobacz klip "Miasto nocą":



Clip Leh Miasto Nocą (prod. Dendi made-it)

Sprawdź tekst utworu "Miasto nocą" w serwisie Teksciory.pl!