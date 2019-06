Kylie Minogue: Iskierka z ogniska. Gwiazda Open'era 2019 podsumowuje karierę

W piątek (28 czerwca) do sklepów trafi zawierająca aż 42 utwory dwupłytowa składanka "Step Back In Time - The Definitive Collection" Kylie Minogue. Australijska wokalistka będzie jedną z gwiazd tegorocznego Opene'er Festivalu w Gdyni - na scenie zaprezentuje się w przyszły piątek 5 lipca.

Album "Step Back In Time - The Definitive Collection" to osobiste podsumowanie muzycznej kariery jednej z najpopularniejszych wokalistek ostatnich trzech dekad, Kylie Minogue. Wszystkie utwory, od pierwszego, światowego numeru 1 z 1987 roku - "I Should Be So Lucky" do "Stop Me From Falling" z 2018 r., Kylie wybrała osobiście.

Poza 41 znanymi piosenkami, dwupłytowe wydawnictwo zawiera dodatkowy nowy utwór - "New York City".



51-letnia wokalistka sprzedała ponad 80 milionów albumów na całym świecie, a cały jej katalog może obecnie pochwalić się ponad pół miliardem odsłuchów w serwisie Spotify. Bogaty dorobek uzupełniają takie nagrody, jak m.in. trzy statuetki Brit Awards, dwie MTV Music Awards oraz nagroda Grammy.

"Jeśli mam normalny tydzień pracy, odpoczywam tak jak wszyscy - w weekend. Staram się wyjechać z miasta, obejrzeć coś ciekawego, ugotować, zrobić te wszystkie normalne rzeczy, na które co dzień nie ma czasu. Robienie zwykłych rzeczy jest najwspanialsze! Moja praca polega na prezentowaniu określonego wizerunku, ale w domu nie muszę już tego robić. I nie chcę" - powiedziała Kylie Minogue w wywiadzie, jakiego udziela "Twojemu Stylowi".

W ramach promocji przekrojowego albumu Australijka pod koniec czerwca wystąpi na festiwalu w Glastonbury. Już kilkanaście lat temu miała dać koncert na tej kultowej imprezie, jednak musiała odwołać występ po zdiagnozowaniu raka. Ale, co ważniejsze dla polskich fanów, 5 lipca pojawi się na Open'er Festival w Gdyni. Kylie wystąpi w naszym kraju po raz pierwszy od 2014 roku.

"Jeśli jestem w trasie, czasu na odpoczynek jest mało - wykorzystuję każde wolne 20 minut. Czasami leżę, czasami medytuję, czasem po prostu nie robię nic i z nikim nie rozmawiam" - zwierzyła się 51-letnia gwiazda.

Skąd czerpie siłę? "Rodzice zawsze mnie wspierali - nawet jeśli coś mi nie wyszło, nie byłam oceniania" - wyznała Kylie. I jeszcze jedna kwestia, która daje jej siłę: "W moim charakterze jest coś takiego, co mogłabym porównać do iskierek z ogniska. Niby nic, a mogę rozpętać pożar. Jeśli coś zaczynam, jestem zdeterminowana i wytrwała".

Jej wparciem jest też partner, Paul Solomons. Ten 45-letni Brytyjczyk zajmuje stanowisko dyrektora kreatywnego w magazynie modowym "GQ". Para spotyka się od początku 2018 roku.

Open'er Festival odbędzie się w dniach 3-6 lipca na lotnisku Kosakowo w Gdyni. Największymi gwiazdami imprezy będą m.in. Lana Del Rey, Travis Scott, The Smashing Pumpkins oraz The Strokes.