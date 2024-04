Talent show "Must Be The Music" pojawił się na antenie Polsatu w 2011 r. Program emitowany był przez sześć lat. Jednocześnie liczył jedenaście edycji. W każdej z nich w jury zasiadali: Elżbieta Zapędowska, która jest specjalistką od emisji głosu, Olga "Kora" Jackowska, czyli legendarna polska piosenkarka i ceniony dyrygent Adam Sztaba.

W pierwszych sześciu edycjach towarzyszył im także wokalista Wojciech "Łozo" Łozowski. W edycjach 7-10 jurorem był także lider rockowego zespołu Coma, Piotr Rogucki. W jedenastej edycji "Must Be The Music" zastąpił go Tymon Tymański, wokalista i multiinstrumentalista. Program prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock. Muzyczny talent show był bardzo popularny wśród Polaków - każdy z odcinków oglądało średnio 2 miliony widzów.

Uczestnicy "Must Be The Music" odnoszą sukcesy

"Must Be The Music" wyróżniało się spośród innych tego typu programów, emitowanych przez TVP, czy TVN ("The Voice Of Poland", "X Factor"). Brali w nim udział bowiem nie tylko wokaliści, ale też zespoły, czy instrumentaliści, którzy niekoniecznie dodawali do swoich utworów śpiew. To odróżniało show Polsatu od innych. Zwycięzcy poszczególnych edycji odnoszą ogromne sukcesy na polskim rynku muzycznym do tej pory. Są to m.in. Kasia Moś, czy zespoły Enej i LemON.

Powrót "Must Be The Music" na emisję

W marcu "Wirtualne Media" podały, że program "Must Be The Music" ma być ponownie emitowany. Portal przekazał, że być może dwunasta edycja show zostanie reaktywowana już tą jesienią. Do mediów wpłynęły jednak najnowsze informacje, według których na ponowną aktywację talent show widzowie będą musieli poczekać do wiosny 2025 r.

W internecie rzekomo pojawiły się nieoficjalne ogłoszenia o poszukiwaniu uczestników do programu. Cały czas nie doszło jednak do oficjalnej zapowiedzi precastingów. Ostatecznie Polsat wstrzymał się z produkcją "Must Be The Music", ponieważ stacja chce odpowiednio przygotować nową edycję show. Jesienią 2024 r. będzie kontynuowała emisję "Tańca z gwiazdami" i "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Programy te bowiem odnoszą ogromne sukcesy w aktualnej, wiosennej ramówce telewizyjnej. Nie ma więc na razie miejsca na reaktywację popularnego dawniej talent show.