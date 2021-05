Agustin Egurrola zdecydował się ostatnio rozpocząć współpracę z TVP, gdzie został jurorem programu "Dance dance dance". Od tego czasu trwały spekulacje, kto zastąpi go w "Mam talent". Telewizja właśnie poinformowała, kto będzie nowym jurorem.

Jan Kliment z żoną, Lenką Klimentovą /Piętka Mieszko / AKPA

Od 2008 r. program "Mam talent" był emitowany co roku jesienią. Od samego początku w jury zasiadały Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak. Od szóstej edycji towarzyszył im Agustin Egurrola.



Z kolei duetem prowadzących byli nieprzerwanie Marcin Prokop i Szymon Hołownia. Ten drugi pod koniec 2019 r. pożegnał się z programem, decydując się na start w wyborach prezydenckich.



Agustin Egurrola natomiast przeniósł się do TVP, gdzie został jurorem w programie "Dance, Dance, Dance".



Teraz telewizja poinformowała, że uczestników, wspólnie z Małgorzatą Foremniak i Agnieszką Chylińską, będzie oceniać tancerz Jan Kliment.

Jan Kliment, czeski tancerz i choreograf, w Polsce popularność zdobył przede wszystkim dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". Tańczył tam w parze między innymi z Cleo, Natalią Szroeder, Edytą Górniak czy Anną Wyszkoni.



Tancerz ma na koncie wiele sukcesów zawodowych, jest m.in. dwukrotnym mistrzem Czech i pięciokrotnym mistrzem Polski.



Na razie nie wiadomo, kto poprowadzi program w duecie z Prokopem. "Zakończyłem przesłuchania kandydatów oraz kandydatek do współprowadzenia 'Mam talent' po tym, jak Szymon Hołownia zostawił po sobie duże buty do wypełnienia. I chyba już wiem, kto je założy. Wkrótce dowiecie się i wy. Będzie dobrze" - napisał gwiazdor w mediach społecznościowych. "Ktokolwiek to jest - niech Pan ma go w opiece" - skomentował Hołownia.