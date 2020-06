Wiadomo, który program zastąpi "Mam talent"! To nowy hit TVN?

W tym roku wyjątkowo jesienią nie zobaczymy kolejnej edycji programu "Mam talent". Co zastąpi lubiany talent show ramówce TVN-u? Będzie to "Lego Masters". Ujawniono również, że prowadzącym będzie Marcin Prokop.

Od 2008 r. program "Mam talent" był emitowany co roku jesienią. Od samego początku w jury zasiadały Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak. Od szóstej edycji towarzyszy im Agustin Egurrola.

Z kolei duetem prowadzących byli nieprzerwanie Marcin Prokop i Szymon Hołownia. Ten drugi pod koniec 2019 r. pożegnał się z programem, decydując się na start w wyborach prezydenckich (zajął trzecie miejsce w I turze, za Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim).

Z powodu pandemii koronawirusa jesienna edycja została przełożona, choć konkurencyjne stacje raczej informują o wznawianiu produkcji (ruszyły już internetowe castingi do "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "The Voice Kids" w TVP).

Wiadomo już, jaki problem zastąpi "Mam talent". W ramówce tego dnia TVN emitował będzie nowy talent show pt. "Lego Masters". Jego prowadzącym będzie Marcin Prokop.

"Program 'Lego Masters' podbił serca widzów na wszystkich kontynentach. Hit oglądalności w USA, Australii, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Tej jesieni po raz pierwszy będzie można go zobaczyć w Polsce" - czytamy w zapowiedzi stacji.

TVN wyświetli sześć odcinków programu. W każdym z nich dwuosobowe drużyny będą musiały zmierzyć się z zadaniami i stworzyć spektakularne konstrukcje z klocków Lego. Każdy odcinek opuści najsłabsza para. Zwycięzcy zgarną 100 tys. złotych.