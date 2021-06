Już niedługo ruszy kolejna edycja programu "Mam talent". Do tej pory nie było wiadomo, kogo ostatecznie zobaczymy w roli prowadzącego obok Marcina Prokopa.

Marcin Prokop i Szymon Hołownia prowadzili program "Mam talent" /Artur Zawadzki / Reporter

Reklama

Od 2008 r. program "Mam talent" był emitowany co roku jesienią. Od samego początku w jury zasiadały Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak. Od szóstej edycji towarzyszył im Agustin Egurrola.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Małgorzata Foremniak tańczy na castingu do "Mam talent" TVN

Reklama

Z kolei duetem prowadzących byli nieprzerwanie Marcin Prokop i Szymon Hołownia. Ten drugi pod koniec 2019 r. pożegnał się z programem, decydując się na start w wyborach prezydenckich.

Agustin Egurrola natomiast przeniósł się do TVP, gdzie został jurorem w programie "Dance, Dance, Dance" - w maju telewizja poinformowała, że uczestników, wspólnie z Małgorzatą Foremniak i Agnieszką Chylińską, będzie oceniać tancerz Jan Kliment.

Wtedy też Marcin Prokop zdradził, że wybrał już osobę, która będzie prowadziła program razem z nim. "Zakończyłem przesłuchania kandydatów oraz kandydatek do współprowadzenia 'Mam talent' po tym, jak Szymon Hołownia zostawił po sobie duże buty do wypełnienia. I chyba już wiem, kto je założy. Wkrótce dowiecie się i wy. Będzie dobrze" - napisał.



Jak doniósł "Super Express" stacja zdecydowała się na komika, Michała Kempę. "Na szczęście, uratował nas Michał Kempa i to on poprowadzi show razem z Marcinem Prokopem. Co prawda, jest to pewnego rodzaju eksperyment, bo jego poczucie humoru nie bardzo pasuje do programu familijnego, jest czasem zbyt abstrakcyjne, ale naprawdę nie mieliśmy wyboru. Trudno jest znaleźć kogoś, kto by dał radę w tym formacie" - zdradził informator.