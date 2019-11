"Mam talent": Tomasz Baran i wyłączony mikrofon. Obrażał Agnieszkę Chylińską?

Skandalem zakończył się występ prezentującego triki koszykarskie Tomasza Barana w półfinale "Mam talent". Co się stało?

Tomasz Baran podczas półfinału "Mam talent" /TVN

W sobotę (23 listopada) odbył się ostatni półfinał 12. edycji "Mam talent".

Uczestników oceniają Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińską oraz Agustin Egurrola, a funkcję prowadzących niezmiennie pełnią Marcin Prokop i Szymon Hołownia.

Jednym z półfinalistów walczących o awans był prezentujący koszykarskie triki Tomasz Baran.

Tymczasem na samym początku przestał działać jego mikrofon. Na oficjalnym instagramowym profilu "Mam talent" pojawiły się komentarze, że uczestnikowi wyłączono go specjalnie, po tym gdy powiedział, że chciał "wykorzystać Agnieszkę" na próbie, ale mu na to nie pozwolono. Widać było, że chce zaprosić na scenę Chylińską, ale ta nie opuściła swojego miejsca.



"Mi się bardzo podoba, że nawiązujesz kontakt z publicznością, widziałem, że jesteś prawdziwym performerem" - komentował Agustin.

"Takie rzeczy się zdarzają, nie przejmuj się - było bardzo dobrze. Pokazałeś niezwykłe umiejętności" - dodała Foremniak.

"Mnie jako jurorowi jest przykro, że wzięliśmy cię do półfinału, a ty zachowujesz się jak palant" - powiedziała na koniec zniesmaczona Chylińska.

W sieci zaroiło się od komentarzy widzów - część była oburzona faktem, że Baranowi wyłączono mikrofon. Niektórzy domagają się od Chylińskiej przeprosin dla uczestnika. Inni twierdzą, że to półfinalista obraził jurorów.

"To nie było do końca miłe, tutaj - o tej całej otoczce, o was" - powiedział po swoim występie Baran.

"Dlatego wyłączyliśmy ci ten mikrofon, bo widzieliśmy, że nas obrażasz po prostu" - odpowiedział mu Marcin Prokop, nie dopuszczając już uczestnika do głosu.

Chylińska tłumaczyła, że naprawdę nie słyszała co do niej mówił. "Jeśli usłyszałem, że czegoś nie mogę dla ciebie zrobić, to powinno być dla ciebie wystarczające" - komentowała.



Ostatecznie w głosowaniu telewidzów Tomasz Baran zajął siódme, przedostatnie miejsce i pożegnał się z programem.