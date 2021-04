"Mam talent" powraca. Ruszają castingi do 13. edycji

Do 15 lipca można zgłaszać swoje kandydatury do online'owego castingu do 13. edycji programu "Mam talent".

Małgorzata Foremniak, Agustin Egurrola i Agnieszka Chylińska w programie "Mam talent"

Od 2008 r. program "Mam talent" był emitowany co roku jesienią. Od samego początku w jury zasiadały Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak. Od szóstej edycji towarzyszył im Agustin Egurrola.

Z kolei duetem prowadzących byli nieprzerwanie Marcin Prokop i Szymon Hołownia. Ten drugi pod koniec 2019 r. pożegnał się z programem, decydując się na start w wyborach prezydenckich.

W związku z pandemią koronawirusa jesienią 2020 r. w ramówce nie pojawiła się 13. edycja. Zamiast tego widzowie mogli zobaczyć polską odsłonę nowego programu "Lego Masters", którą prowadził Marcin Prokop. Show nie okazał się jednak wielkim sukcesem - finałowy odcinek oglądało niespełna 1,5 mln widzów. Świąteczny odcinek specjalny z udziałem drużyn dowodzonych przez Oliwiera Janiaka i Karoliny Malinowskiej-Janiak przyciągnął niewiele ponad 900 tys. widzów.



"Jeśli przez 12 edycji obserwowałaś/eś naszych uczestników, czas na Ciebie! Scena 'Mam Talent!' to najlepsze miejsce do pokazania swoich umiejętności i powalczenia o spełnienie marzeń" - czytamy w ogłoszeniu online'owego castingu.

Agustin Egurrola przeniósł się do TVP, gdzie został jurorem w programie "Dance, Dance, Dance". Na razie nie jest znany pełny skład jurorów "Mam talent".

Przypomnijmy, że 12. edycję show TVN wygrała para akrobatów - Marysia Gawlik i Julian Waglewski.

Wśród zwycięzców poprzednich jedenastu edycji były trzy duety akrobatów (Melkart Ball, Delfina Przeszłowska i Bartosz Byjoś, Duo Destiny), jedna akrobatka solowa (Aleksandra Kiedrowicz), dwóch akordeonistów (Marcin Wyrostek, Lukas Gogol), czterech wokalistów (Jakub Herfort, Adrian Makar, Kacper Sikora, Magdalena Welc) oraz Tetiana Halicyna, malująca piaskiem.