Nazwa Orkiestry Baczków wzięła się od wsi, z której pochodzi liczna ekipa muzyków.

Orkiestra chce być unikatowa i łączy taniec i muzykę na żywo na scenie. Tworzą ją osoby w wieku od 12 do 44 lat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Spektakularny występ w "Mam talent" rozpoczął się od popisu wokalnego jednej z młodych uczestniczek - za mikrofonem pojawiła się Justyna Janik, którą telewizyjna publiczność może pamiętać z piątej edycji "The Voice of Poland". Wówczas w drużynie Barona i Tomsona dotarła do półfinału.

Wideo The Voice of Poland - Justyna Janik - „Deeper"

"3 miesiące temu Orkiestra Baczkow zaprosiła mnie na występ, ale nie był to zwykły koncert! Wznieśliśmy udział w castingu do 'Mam talent'. Uwielbiam to uczucie kiedy jesteś przerażony, podekscytowany i szczęśliwy jednocześnie, szczególnie kiedy dzielisz je z młodymi ludźmi na scenie" - napisała Justyna w mediach społecznościowych.

Instagram Wideo

"Wciąż nie mogę ogarnąć tego co się stało! Dziękuję bardzo, bardzo za wszystkie komentarze, wiadomości, telefony i Wasze ogromne wsparcie. Jestem wdzięczna, że mogę być częścią tego niesamowitego projektu. Orkiestra Baczków ci młodzi muzycy rozwalili mi mózg i naprawdę włożyli w ten występ niewyobrażalną ilość ciężkiej pracy" - dodała w kolejnym wpisie.

Instagram Post

"Mam talent": Orkiestra Baczków i Złoty przycisk. Kim jest Justyna Janik?

Orkiestra zagrała i zaśpiewała piosenkę "This Is Me" z musicalu "Król rozrywki". Występ zakończył się owacjami na stojąco.

"To jest performance! Wszyscy byliście świetni. Wokalistka - świetna. This is it!" - mówił Jan Kliment. Małgorzata Foremniak natomiast zwróciła się do głównej wokalistki - "Wbiło mnie w fotel, Justyna, ty możesz prowadzić rewolucję, co ty masz w głosie?!".

Agnieszka Chylińska zastanawiała się jak to jest możliwe, że z małego Baczkowa pochodzi tak wiele utalentowanych osób. "Ten wasz występ to jest coś niezwykłego!". Orkiestra usłyszała gromkie "Tak", a Jan Kliment... wykorzystał swój Złoty przycisk, dając Orkiestrze awans od razu do odcinków na żywo.

28-letnia Justyna Janik na swoim kanale YouTube (pod szyldem Justine Sounds) nagrywa przede wszystkim covery wielkich przebojów (m.in. z filmów Disneya).