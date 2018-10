"Mam talent": Niewidomy pianista Igor Sobierajski broni się przed hejtem

Uczestnik "Mam talent" Igor Sobierajski nagrał specjalny filmik, w którym broni się przed hejterami, którzy twierdzą, że symuluje on wadę wzroku. 13-letni pianista nie widzi od urodzenia.

Igor Sobierajski w "Mam talent" /Mirosław Sosnowski /TVN

Igor Sobierajski gra na pianinie od 5 roku życia. Potrafił wtedy grać polskie kolędy, a rok później udało mu się opanować "Poloneza" z "Pana Tadeusza". W wieku 8 lat trafił na profesjonalne lekcje do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bydgoszczy. Chciałby sprawiać radość ludziom, przez swoją muzykę i udowodnić, że niepełnosprawność nie stanowi żadnych barier.

Wideo Gromee z prezentem dla Igora Sobierajskiego (Dzień Dobry TVN/x-news)

"Muzykę masz w środku. Jesteś niezwykły" - mówiła Małgorzata Foremniak w "Mam talent".

"Twój występ pokazał mi twoją siłę" - dodał Agustin Egurrola. "Za walkę i za marzenia dostajesz ogromne 'tak'" - podkreśliła Agnieszka Chylińska.

Ostatecznie 13-latek nie znalazł się jednak w gronie półfinalistów 11. edycji programu.

Udział w show TVN sprawił, że hejterzy zaczęli atakować Igora, twierdząc, że symuluje on wadę wzroku. W odpowiedzi 13-latek nagrał swoje wideo, które zobaczyło już prawie 250 tys. osób.



Wideo Hejterzy twierdzą, że symuluje wadę wzroku. Wyjaśnienia Obejrzyj do końca

Szersza publiczność poznała Igora pod koniec maja, gdy na jego youtubowy kanał trafiła przeróbka eurowizyjnego przeboju "Light Me Up" Gromee'ego (sprawdź utwór w serwisie Teksciory.pl!). Nagranie trafiło do autora kompozycji, który tak zachwycił się Sobierajskim, że postanowił sprezentować mu nowe pianino - dokładnie takie jak to, które znajduje się w studiu krakowskiego producenta i DJ-a.

Wideo Gromee - light me up w moim wykonaniu. Czytaj opis

Do ich spotkania doszło w "Dzień dobry TVN". Przed kamerami Igor obiecał wówczas Gromee'emu, że zaraz po powrocie do domu przetestuje nowy instrument i nagra kolejny cover, który opublikuje na swoim kanale na YouTube. I jak powiedział, tak zrobił - Igor ponownie wziął na warsztat utwór polskiego DJ-a. Tym razem na nowym już sprzęcie zagrał nagrany w duecie z Mahan Moin przebój "Fearless" (sprawdź utwór w serwisie Teksciory.pl!).

Wideo Gromee - Fearles w moim wykonaniu. Czytaj opis.

Na kanale Igora można znaleźć klawiszowe interpretacje innych przebojów - największą popularnością (ponad 440 tys. odsłon) cieszy się nagranie "skrrrt" Young Multiego (posłuchaj utworu w serwisie Teksciory.pl!). Ponad 220 tys. odtworzeń ma jego wersja "Małomiasteczkowego" z repertuaru Dawida Podsiadły.

Wideo Dawid Podsiadło - małomiasteczkowy w moim wykonaniu

Igor nagrywał też przeróbki piosenek Aviciiego, Margaret, Eda Sheerana, Justina Biebera i Luisa Fonsiego z Demi Lovato.