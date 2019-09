"Mam talent": Kim jest Klaudia Jóźwiak? Zobacz fragment odcinka! [WIDEO]

Na stronach Interii możecie przedpremierowo zobaczyć fragment nowego odcinka "Mam talent", w którym pojawi się kolejna utalentowana wokalnie uczestniczka.

Klaudia Jóźwiak na scenie "Mam talent" /TVN

Po roku przerwy na antenę TVN powrócił "Mam talent".

W 12. serii programu w roli jurorów ponownie pojawili się Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińską oraz Agustin Egurrola. Funkcję prowadzących niezmiennie pełnią Marcin Prokop i Szymon Hołownia.

W trzecim castingowym odcinku "Mam talent" (sobota, 14 września, godz. 20.) pojawi się Klaudia Jóźwiak.

23-latka z Legnicy jest samoukiem. Talent doskonali, śpiewając w domu, głównie pod prysznicem.

Od 3 lat pracuje jako tatuator. Zarabia też jako manikiurzystka. Mimo tylu zajęć znajduje czas na współpracę z fundacjami charytatywnymi i prowadzi na ich rzecz zbiórki. Taniec jest jej hobby od 3. roku życia, inne pasje to jazda na rolkach i rowerze.

Jesienią 2018 r. uczestniczka pojawiła się na przesłuchaniach w ciemno do dziewiątej edycji "The Voice of Poland", jednak wówczas nie odwrócił się żaden z jurorów i Klaudia pożegnała się z programem.

"Niestety nie jestem z siebie zadowolona... Nie udało mi się ogarnąć stresu. Zjadł mnie i to całą... Ciężko było mi zapanować nad głosem jak i całym ciałem. Jeszcze sporo pracy przede mną, ale z całego serducha bardzo Wam dziękuję za ten pozytywny odbiór. Nie przeszłam do dalszych etapów programu, ale 'The Voice Of Poland 9' zaliczam do listy spełnionych marzeń" - pisała wtedy na Instagramie początkująca wokalistka.

W materiale wideo z "Mam talent" widać, że poszło jej dużo lepiej - brawa biła Agnieszka Chylińska, a zachwycona Małgorzata Foremniak kiwała głową z aprobatą.

Tymczasem już po poprzednich odcinkach programu TVN pojawiło się sporo głosów, że śpiewający uczestnicy mają inne programy dla wokalistów.

"Kolejny przycisk dla wokalisty. Ten program schodzi na psy. Powinien znowu wrócić x Factor lub idol, wtedy śpiewający amatorzy będą mogli się wykazać" - to jeden z najpopularniejszych komentarzy na oficjalnym facebookowym profilu "Mam talent" po tym, jak Złoty Przycisk od Chylińskiej otrzymała 15-letnia wokalistka Maya Thomas.

Dodajmy, że w pierwszym odcinku nowej serii Złotym Przyciskiem (od Małgorzaty Foremniak) wyróżniono inną wokalistkę - Anę Andrzejewską.

