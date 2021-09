Maciej Piczula machał ręcznikami

Pierwszy uczestnik zaskoczył widzów nietypową profesją. Wysportowany 25-latek, Maciej Piczula wyszedł, by zaprezentować.. "machanie ręcznikiem"! Z zawodu jest saunamistrzem. "Kocham ten program!" - wyznała Chylińska, gdy tylko dowiedziała się co pokaże saunamistrz. "To nie jest takie proste, pierwszy raz widzę, że coś takiego istnieje. Podziwiam" - podsumowała dynamiczny występ Macieja Małgorzata Foremniak. "Doceniam to, co robisz" - dodała. Mimo że Jan Kliment był na nie, to saunamistrz przeszedł dalej.



Filip Płażalski - utalentowany śpiewak

Kolejny na scenę wyszedł Filip Płażalski. 10-letni wokalista z Drawska Pomorskiego zaśpiewał "Time to Say Goodbye", które wykonywali Andrea Bocelli i Sarah Brightman. "Jezu, ja się cała spociłam!" - komentowała występ Chylińska. "Zyczę Ci, aby spełniły się Twoje marzenia, żebyś był szczęśliwy z tego powodu" - wtórowała Foremniak. Jak się okazuje, swój debiut operowy chłopiec zaliczył na I Komunii Św., a występ tak bardzo spodobał się miejscowej publiczności, że stał się hitem na lokalnym portalu. "Śpiewanie operowe u mnie zaczęło się, gdy obejrzałem Eurowizję Junior 2019. Moim celem jest wygranie 'Mam talent' oraz zostanie sławnym wokalistą" - mówił zdecydowanie Filip. Młody wokalista usłyszał "3 x Tak".

Wokaliści w "Mam talent"

Zaraz po nich na scenie pojawili się różni wokaliści - od wykonujących soul, po raperów. 27-letni Kacper Jóźwiak ze Zgierza nigdy nie skończył szkół muzycznych, do których chodził, ale zawsze kochał muzykę. Wyszedł zaśpiewać piosenkę disco polo i bardzo szybko jurorzy przerwali jego występ. "Panie Janku, zawiodłem się trochę!" - wykrzyknął do jurora discopolowiec. Kolejno pojawił się 25-letni Mateusz Fusiarz z Łodzi, który zaprezentował - zdaniem jurorów - starodawną piosenkę. "Ja Cię zapraszam do czeskiej Pragi, bo tak się śpiewa właśnie w Pradze" - powiedział do niego Janek. Ostatni pojawił się Jakub Brzeziński z Solca Kujawskiego. Jego występ był przerwany najszybciej, a w tle mogliśmy słyszeć rozczarowanych jurorów. "Zaraz mnie zastrzelcie!" - mówił Kliment. "Ratunku, mamo!" - wtórowała mu Chylińska. Wszyscy trzej uczestnicy prędko usłyszeli "3 x Nie".

Młode uczestniczki z Trio KET

Trio KET z Ropczyc na które składają się trzy nastolatki - Tosia, Kamila i Emilka. Uprawiają one gimnastykę sportową. Okazało się, że ich trenerką jest była uczestniczka "Mam talent", która zaszła daleko w piątej edycji programu. Jan Kliment nie krył swojego podziwu dla młodych sportsmenek. "Jakby mnie ktoś tak podnosił, to ja nie wiem, czy ja bym zaufał. Jestem bardzo zachwycony" - dodawał tancerz. "Czasami aż gęsia skórka się pojawiała, a takie chwile zachwytu są w życiu rzadkie" - podsumowała ich występ Małgorzata Foremniak. Kliment przyznał, że to jego "najlepsze dzisiaj 'Tak'".

"Motyli śpiew" i Nikolas Mańka

Po chwili na scenie pojawił się 18-letni Nikolas Mańka, który marzył o wystąpieniu w 'Mam talent' od najmłodszych lat. Przyszedł do programu, by "pokazać widzom swoją wrażliwość". Przez cały występ z ust Agnieszki Chylińskiej nie schodził uśmiech. Gdy występ się zakończył, na sali zapanowała cisza. "Jak ktoś zaśpiewa z głębi serca, przejrzyście w emocjach i przekazie, to po tym występie jest cisza i tak właśnie było. Bardzo pięknie" - powiedziała wzruszona Foremniak. "Bardzo bym chciała, żebyś robił swoje, szedł swoją drogą, tym takim motylim śpiewem. Jesteś niesamowity" - jako ostatnia wypowiedziała się Chylińska, a nastolatek znalazł się w dalszym etapie programu.



Michał Zaorski - polski Copperfield

Odcinek "Mam talent" nie mógłby się obyć bez magików. 29-letni Michał Zaorski zajmuje się iluzją od 13 lat, a zaczął dlatego, że jako nieśmiały chłopak chciał imponować nowo poznanym osobom. Wykonał sztuczkę z kartami oraz złamanymi, skręconymi widelcami, a jurorzy - wraz z publicznością - byli pod wrażeniem. Każdy z jurorów był zaangażowany w pokaz i próbował złapać uczestnika na oszustwie. Iluzjonista w pewnym momencie cofnął czas w telefonach wszystkich w telewizyjnym studio! "Niech ludzie chodzą na Copperfielda. Ja będę chodził na Ciebie!" - podsumował go Kliment, a magik przeszedł do kolejnego etapu.

Magda i Mariusz Zastawny - miłośnicy zwierząt

Magda i Mariusz Zastawny z Redy z Fundacji "Anakonda" przedstawili działalność swojej fundacji. Przyjechali pokazać zwierzęta, którymi na co dzień się opiekują. Pyton królewski, żółw czy kajman, to tylko niektóre pokazane w show i ocalone m.in. z prywatnych zoo. Na koniec uczestnicy wyjęli z pojemnika kilkumetrowego pytona. Pokaz spodobał się widzom "Jesteście wspaniałymi ludźmi" - podsumowała ich Agnieszka Chylińska. Miłośnicy zwierząt awansowali do kolejnego etapu.

Wyjątkowe tango - Grzegorz Kałmuczak, Dominika Jasik

Nadszedł czas na ulubiony sport Jana Klimenta! 63-letni Grzegorz Kałmuczak i 28-letnia Dominika Jasik z Poznania zaprezentowali tango argentyńskie. Tancerz nie mógł się opanować i przez niemal cały występ komentował kroki pary. "Tu się wszystko zgadza, jest idealnie" - mówił Kliment. W dzisiejszych czasach brakuje klasy, ale to przyszła stara szkoła. Nikt nie zaklaskał, bo wszyscy patrzyli i byli wciągnięci. Jeśli w tym programie jest taniec, to ma wyglądać tak!" - tymi słowami Kliment doprowadził uczestnika do łez wzruszenia.



Odważna Katarzyna Florczyk. Łyżwiarka wprawiła widzów w osłupienie

Fani "Mam talent" na pewno pamiętają 29-letnią Kasię Florczyk z Warszawy. Akrobatka występowała w 12. edycji i dostała się do półfinału, ale na chwilę przed występem złamała rękę, co uniemożliwiło jej dalszy występ. Tym razem pojawiła się w show jako.. łyżwiarka figurowa. Na małym kole z lodu pokazała spektakl łyżwiarski z podciąganiem się na linie i kole. Publiczność pod wrażeniem w trakcie występu klaskała, a jurorzy nie mogli się nadziwić jej sprawności i gibkości. "Kasiu, jaka ty jesteś odważna! To było wyjątkowe" - powiedziała Małgorzata Foremniak. Łyżwiarka usłyszała trzykrotne "tak".



Waleczna Akademia Szermierzy

Po przerwie zaprezentowało się "trzech muszkieterów" z Akademii Szermierzy, którzy zaprezentowali pokaz walki na miecze. Gdy spytano ich skąd takie dość niespotykane zainteresowania, jeden z mężczyzn stwierdził od razu: "Dziadek i Daniel Olbrychski!". "Bardzo się cieszę, że są prawdziwi wojowie, nie tylko tacy z joystickiem. Nie ma przebacz, tam jest walka na ostro" - skomentowała ich Foremniak. "Bardzo mi się podobało, ja bym Was zaprosił do jakiegoś pasodoble z mieczem" - dodał Kliment.



Mamuśki na scenie

Na koniec zostały zespoły taneczne. Na scenie pojawił się zespół Keep the line/Mamuśki składający się z amatorek tańca w wieku 36-48 lat. "Wy ten taniec kochacie, ja Wam tego nie będę odbierać, będę tylko wspierać" - skomplementował uczestniczki Jan Kliment. "Jesteście cudowne dziewczyny, cudowne!" - stwierdziła Małgorzata Foremniak, a zespół jednogłośnie przeszedł dalej.



