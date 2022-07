Marcin Prokop prowadzi "Mam talent" od pierwszej edycji. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper. Prokop słynie z błyskotliwego poczucia humoru i dużego dystansu. Niestety, w pewnym momencie energiczne podejście do życia mogło ściągnąć na niego ogromne zagrożenie.

"Mam talent": Marcin Prokop doświadczył niebezpiecznej sytuacji

Marcin Prokop wrócił wspomnieniami do chwil spędzonych na planie "Mam talent". Prowadzący opowiedział w rozmowie z dziendobry.tvn.pl o kilku niebezpiecznych sytuacjach, których doświadczył podczas nagrywania programu. Okazuje się, że jeden dzień zdjęciowy omal nie skończył się tragicznie dla 44-letniego gwiazdora TVN. W ostatniej chwili przed czyhającym niebezpieczeństwem ostrzegł go operator kamery.

"Historia, która prawie zakończyła się moim zejściem, to jazda odkrytym, piętrowym autobusem po ulicach Poznania. Operator w ostatniej chwili krzyknął do mnie: 'Uwaga!'. Zrobiłem unik i w tym momencie poczułem, że w miejscu, gdzie była moja głowa, świsnął mi pylon sygnalizacji świetlnej. Gdybym się nie uchylił, to pewnie dostałbym nim w głowę od tyłu i może byśmy dzisiaj nie rozmawiali, a może karmiłabyś mnie rurką w szpitalu" - wspominał.

W pamięci prezentera zapisał się też ekstremalny lot balonem. Gospodarze programu, będąc już w powietrzu, zostali złapani przez burzę.

"Byliśmy tam rzucani na różne odcinki ekstremalnych zadań, np. lot balonem, który zakończył się w burzy awaryjnym lądowaniem, z Szymonem Hołownią w koszu, na polu pewnego rolnika. Próbował nas potem z tego kosza wydobyć widłami" - opowiadał.



Marcin Prokop o zagrożeniach na planie

Ostatnia groźna sytuacja, którą pamięta gospodarz "Mam talent", miała miejsce podczas pływania na supach - specjalnych deskach. W pewnym momencie Szymon Hołownia wpadł do wody i Marcin Prokop musiał mu ruszyć na ratunek. Wszystko dlatego, że jego kolega nie umiał pływać. Mimo ogromnego zagrożenia 44-latek nie wspomina źle tych wydarzeń. Okazuje się, że dawka adrenaliny jest czymś, co lubi podczas pracy na planie.

"Takich historii, gdzie zagrożone było nie tylko mienie, ale i być może nawet zdrowie i życie było całkiem sporo. Natomiast, jak już powiedziałem, z tej soli składa się moja telewizyjna rzeczywistość. Gdyby tego mi zabrakło, gdybym miał siedzieć w sterylnym studiu i czytać wiadomości z promptera, to chyba bym wolał pracować w fabryce kafelków" - mówił.

"Mam talent" wróci na antenę TVN jesienią tego roku. W roli prowadzących znów zobaczymy Marcina Prokopa i Michała Kempę, a w jury ponownie zasiądą Małgorzata Foremniak, Jan Kliment i Agnieszka Chylińska.

Hubert Wiączkowski