W nocy z wtorku na środę polskiego czasu odbył się wielki finał "America's Got Talent". Już po występie Sara James udzieliła pierwszego wywiadu reporterce TVP - to w tej stacji nastolatka zaprezentowała się szerokiej publiczności. Wiosną 2021 r. zwyciężyła w czwartej edycji "The Voice Kids".

Młoda wokalistka podkreśliła, że póki co skupia się na tym co tu i teraz. Po powrocie do Polski w pierwszej kolejności chce nadrobić towarzyskie zaległości. W Ameryce towarzyszy jej tylko mama - Arleta Dancewicz.

"Nie mogę się doczekać, by wrócić wreszcie do Polski, bo siedzę tu już długo. Tęsknię trochę za rodziną i wszystkimi przyjaciółmi. Chciałabym wrócić i chociaż na chwilę ich zobaczyć. Co dalej? Powiem szczerze nie wiem. Staram się myśleć o tym jednym momencie co się dzieje, bo to jest szalone, co się teraz dzieje" - powiedziała w TVP Sara James.

W finale nastolatka zdecydowała się zaśpiewać przebój Kate Bush "Running Up That Hill" ( zobacz! ) - utwór z 1985 roku, który teraz ponownie bije rekordy popularności za sprawą... czwartego sezonu "Stranger Things".

Wideo Sara James Sings "Running Up That Hill" by Kate Bush | AGT Finals 2022

Występ Sary zachwycił jurorów i widzów, którzy nagrodzili ją owacją na stojąco. Sofia Vergara stwierdziła, że młoda wokalistka jest gotowa, by zostać gwiazdą. "Jesteś piękną perfekcjonistką, utalentowaną, błyszczącą, młodą 14-latką" - skomentował Howie Mandel. "Masz tę świeżość i już wyglądasz jak super gwiazda. Jesteś jednym z najlepszych odkryć tego sezonu" - komplementowała Heidi Klum.

"Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę" - dodał Simon Cowell.



"America's Got Talent": Kiedy poznamy wyniki?

Wyniki i zwycięzcę amerykańskiej edycji "Mam Talent" poznamy dzień po finale, czyli 14 września (w nocy z 14 na 15 września czasu polskiego).

Nagrodą dla laureata jest milion dolarów oraz występ na scenach Las Vegas Strip.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara Egwu-James o udziale w Eurowizji Junior Newseria Lifestyle

Głosować na Sarę James można wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych poprzez oficjalną aplikację "America's Got Talent" lub za pośrednictwem strony internetowej NBC. Głosowanie jest otwarte do godziny 13:00 czasu polskiego.