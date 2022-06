Simon Cowell zaśpiewał w "Mam talent"?

Metaphysic zaprezentowali w "Mam talent" coś wyjątkowego. Zaskakujący pokaz z pewnością przejdzie do historii programu. W końcu nigdy dotąd widzowie nie mieli możliwości zobaczyć śpiewającego Simona Cowella! Posłuchajcie niecodziennej wersji "You're the Inspiration" z repertuaru "Chicago".

Takiego występu w "Mam talent" Simon Cowell się nie spodziewał

Uczestnicy "Mam talent" pokazali to, nad czym pracowali w ostatnich miesiącach. Wykorzystując sztuczną inteligencję, tworzą własne wersje znanych i znajomych ludzi, którzy robią zaskakujące rzeczy. Coś na zasadzie deepfake (techniki obróbki obrazu, która polega na łączeniu ujęć twarzy ludzkich - uzyskane w ten sposób nagrania są niezwykle realistyczne; stwarzają możliwość manipulacji poprzez niemożliwą do odróżnienia przez widza zamianę twarzy aktorów występujących w filmie), jednak ich założeniem jest wyłącznie rozrywka.

