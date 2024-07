Niepozorny chłopak rzucił jurorów na kolana. "Najlepszy głos na tej planecie"

Obecnie 26-letni Tom Ball zyskał popularność w 2022 roku, kiedy to pojawił się w brytyjskiej edycji "Mam Talent". Podczas przesłuchań wykonał utwór Sama Smitha "Writing's on the Wall", a po występie dostał owacje na stojąco i od publiczności, i od jurorów. Ostatecznie dotarł wtedy do finału, w którym zajął trzecie miejsce, przegrywając z z Axelem Blake'iem i Jamiem Leaheyem.

W następnym roku wystąpił w gwiazdorskiej edycji "Mam talent". "Bycie tutaj jest moją drugą szansą. Tym razem chcę wygrać. Rywalizacja ze zwycięzcami jest wyjątkowo stresująca, ale popycha mnie do przodu, sprawia, że chce zwyciężyć. Chcę zrobić to dla mnie i mojej narzeczonej. Pobieramy się za pięć dni" - wyznał zaraz przed występem.

Wokalista zaśpiewał utwór duetu Simon & Garfunkel "Sound of Silence" i ponownie zachwycił wszystkich w sali. "Jesteś jak wnuk Susan Boyle. Robisz coś, czego nigdy się po tobie nie spodziewamy. Dla mnie to najlepszy występ w całym sezonie" - stwierdził Simon Cowell. "To taka piosenka, że gdybyś zaśpiewał tak w poprzednim finale, wygrałbyś" - dodał.

"Zrobiłeś to bardzo dobrze. Jesteś niezwykły" - zachwycał się Howie Mandel, a Heidi Klum wtórowała: "Byłeś znakomity. Masz niesamowitą skalę". Później jurorzy, po krótkiej naradzie z prowadzącym Terrym Crewsem, zdecydowali się przyznać uczestnikowi Złoty Przycisk, dzięki czemu ten trafił prosto do finału. W finale, wraz z chórem dziecięcym Voices of Hope, zaśpiewał "Who Wants to Live Forever" Queen, jednak nie zapewniło mu to miejsca w finałowej piątce.

Zachwycił wszystkich w "Mam Talent". Co robi teraz?

Po edycji "All Stars" Tom Ball podpisał kontrakt z wytwórnią Westway Music. Wokalista nie porzucił marzeń o muzyce i wciąż koncertuje.

Ostatnio na swoim profilu przypomniał jeden z pierwszych coverów nagranych w domu po występach w "Britain's Got Talent". Jego wykonanie "She's Got a Way" Billy'ego Joela zachwyciło fanów. " Brzmi tak spokojnie, a twój głos robi dla mnie coś wyjątkowego. Słucham twojej muzyki prawie codziennie", "Uwielbiam twój piękny wokal. To jest wspaniałe", "Masz jeden z najlepszych głosów na tej planecie" - pisali internauci.