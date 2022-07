Niebezpieczny występ w "Mam Talent". Nie wierzyli w to, co stało się potem

Pochodzący z Brazylii Henry i Klauss już na początku, podczas rozmowy z Sofią Vergarą, powiedzieli, że występ w "Mam Talent" jest dla nich spełnieniem marzeń i, że "od dziecka chcieli dzielić się ze światem tym, co robią".

Nikt jednak nie spodziewał się tego, co 30- i 29-latek pokazali na scenie programu. Mężczyźni zamknęli się w beczkach, które zawisły kilka metrów nad ziemią. W każdej znajdowała się kamera, dzięki której publiczność mogła obserwować, co dzieje się w środku. Jedna dłoń Henry'ego i jedna Klaussa zostały złączone na zewnątrz beczek kajdankami. Żeby występ był bardziej niebezpieczny do beczek był przyczepiony podpalony lont, więc mężczyźni mieli kilkadziesiąt sekund, by uwolnić się z pułapki.

Reklama

Publiczność w napięciu śledziła jak iskry coraz bardziej przybliżają się do pojemników i po upływie wyznaczonego czasu beczki eksplodowały. Widzowie i jury zamarli. Co stało się później możecie zobaczyć na nagraniu poniżej:

Wideo Nerve-Racking Audition Leaves Judges Anxious | Henry and Klauss Attempt an Escape | AGT 2022

Sara James w amerykańskim "Mam talent"

Przypomnijmy, że w tym samym sezonie amerykańskiego "Mam talent" wystąpiła 13-letnia Polka Sara James. Wokalistka, która wykonała przebój Billie Eilish "Lovely" i otrzymała od Simona Cowella złoty przycisk, który pozwolił jej awansować bezpośrednio do odcinków na żywo. Komentarz młodej wokalistki można przeczytać tutaj .