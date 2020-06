"Mam talent": Najbardziej odrażający występ w historii programu? Czym zaskoczył Chef Boy Bonez?

Raper Chef Boy Bonez zaskoczył jurorów nietypowym talentem. W trakcie swojego występu zrobił coś, co sprawiło, że Sofia Vergara chciała natychmiastowego przerwania występu.

Dla publiczności i jurorów występ Chef Boya Boneza wydawał się być kolejnym niczym niewyróżniającym się momentem w trakcie castingów. Jednak w trakcie rapowania stało się coś, co zaskoczyło skład jurorski.

Raper podszedł do stolika sędziowskiego i wytrzeszczył gałki oczne w taki sposób, że jurorzy byli całkowicie zszokowani. Sofia Vergara zaraz po tym, jak zobaczyła twarz rapera, wcisnęła przycisk zakończenia występu. Chwilę później wstała od stolika i pobiegła na widownię, aby być jak najdalej od uczestnika.



"Nigdy nie widziałam nic bardziej obrzydliwego. Zrobisz sobie krzywdę" - krzyczała do rapera jurorka chwilę później i zastanawiała się, dlaczego tylko ona nie chciała, aby Bonez dokończył swój show.



