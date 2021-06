"Mam talent": Jimmie Herrod podbija sieć. Musiał przekonać Simona Cowella do piosenki

Ponad milion wyświetleń w osiem godzin zdobyło nagranie z amerykańskiego "Mam talent", na którym pojawia się Jimmie Herrod. Uczestnik dzięki swojemu spektakularnemu występowi przekonał Simona Cowella do znienawidzonego utworu.

Jimmie Herrod to nauczyciel muzyki z Portland. Na casting wybrał utwór "Tomorrow" z musicalu "Annie". Piosenka powstała w 1977 roku, a jej twórcami byli: Martin Charnin (tekst) i Charles Strouse (muzyka).



Utwór był wielokrotnie coverowany. Swoje wersje wykonały m.in.: Cissy Houston, Grace Jones, Barbra Streisand, Elaine Paige, Petula Clark, Patti Smith, Amy Diamond i Idina Menzel.

Simon Cowell przed występem uczestnika przyznał, że to dla niego "najgorsza piosenka na świecie".

"Żartujesz, prawda? Powinieneś wybrać inny utwór" - stwierdził juror, jednak Herrod nie posiadał innej piosenki i zdecydował się walczyć z uprzedzeniami Cowella.

Wokalista dał popis swoich niezwykłych umiejętności, czym zasłużył sobie na gorące owacje i kompletny ze strony jury. Zachwycony był również Cowell.



