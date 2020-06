"Mam talent": 12-letnia Ashley Marina w kolejnym etapie. Simon Cowell przerywał jej dwa razy

12-letnia Ashley Marina wykazała się sporym opanowaniem podczas swojego występu castingowego w amerykańskim "Mam talent". Simon Cowell przerywał jej bowiem aż dwukrotnie. Widzów zastanowiło natomiast, gdzie podziała się Heidi Klum.

Pochodząca z Pittsburgha 12-letnia Ashley Marina zaprezentowała piosenkę Martiny McBride "Anyway". Wykonanie przypadło do gustu publiczności, zadowolony nie był Simon Cowell, który przerwał nastolatce w połowie.

Juror poprosił o drugą piosenkę, gdyż stwierdził, że podkład muzyczny psuje odbiór. Poprosił więc o kolejny utwór tym razem a cappella. "Masz dobry głos, to dobra piosenka, ale nie dla ciebie na pierwszy raz" - stwierdził.

Drugim wyborem Mariny było "Opportunity" Sii. Ten wybór również nie przypadł do gustu Cowellowi. "Według mnie przyszłaś tutaj ze złymi piosenkami" - stwierdził, a publiczność zaczęła buczeć.

Sofia Vergara namówiła jurora, aby 12-latce dać jeszcze jedną szansę. Ta po przerwie wróciła z własną piosenką, czym zaskoczyła skład sędziowski. Tym razem Cowell nie miał żadnych zastrzeżeń i nagrodził młodą wokalistkę owacjami na stojąco.



Wideo