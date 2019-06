"Lato #naMAXXXa" w Szczecinku: Gwiazdami Sylwia Grzeszczak, Mrozu i Long & Junior

28 czerwca w Szczecinku odbędzie się kolejny przystanek w ramach wakacyjnej akcji "Lato #naMAXXXa". Kto wystąpi na darmowym koncercie?

Podczas pierwszej edycji akcji "Lato #naMAXXXa" w 2017 r. podczas plenerowych koncertów występowali m.in. Natalia Szroeder, Kamil Bednarek, Wilki, Lady Pank, Mateusz Ziółko, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Lanberry, Video, Szymon Chodyniecki oraz Monika Lewczuk.

Rok później imprezy odbyły się w 17 miastach i zgromadziły ponad 300 tysięcy osób. Wśród gwiazd cyklu byli m.in. Agnieszka Chylińska, Sylwia Grzeszczak, Natalia Szroeder, Urszula, Bajm, Sarsa, Mateusz Ziółko, Wilki, Zenek Martyniuk, Sławomir, Kombii i Feel.

W tym roku RMF MAXXX razem z gwiazdami odwiedzi prawie dwadzieścia polskich miast. Jak zwykle czekają na słuchaczy koncerty, konkursy oraz wiele innych atrakcji.

Na scenie będzie można zobaczyć m.in. Bednarka, Natalię Szroeder, Sylwię Grzeszczak, Feel, Mroza, Cleo, Sarsę, Lanberry i wielu innych.

28 czerwca na placu koncertowym przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku wystąpią Sylwia Grzeszczak, Mrozu oraz Long & Junior.

Sylwia Grzeszczak jest obecna na polskiej scenie muzycznej ponad 10 lat. W dorobku ma cztery płyty - ostatnia to "Tamta dziewczyna" z tytułowym przebojem, który osiągnął status podwójnego diamentu.

Mrozu właśnie świętuje 10-lecie swojej pracy artystycznej. Do jego największych przebojów należą piosenki "Miliony monet", "Jak nie my to kto", "Napad", "Nic do stracenia" (z chórem Sound'n'Grace) i "Szerokie wody".

Obecnie wokalista promuje wydaną w kwietniu nową płytę "Aura".



Działający od 2000 r. duet Long & Junior to jedna z najbardziej popularnych grup na polskiej scenie dance. Najbardziej znane piosenki grupy to m.in. "Kolorowa sukienka", "Tańcz tańcz tańcz", "Bądź moją królową", "Piosenka dla dziewczyny" czy "Bądź przy mnie blisko".



