Krystian Ochman w drugim półfinale Eurowizji, która w tym roku odbywa się w Turynie, wystąpił jako 14. z kolei ( posłuchaj! ).

Występ Polaka od pierwszych prób wzbudzał mnóstwo emocji wśród dziennikarzy oraz fanów. Jak ostatecznie wyglądał występ Krystiana Ochmana?



Spektakularny występ Krystiana Ochmana na Eurowizji!

Na scenie 22-letniemu wokaliście towarzyszyły tancerki z Egurrola Dance Studio.

"Wszyscy trzymamy kciuki. Gratulacje. Kocham" - powiedział Michał Szpak podczas relacji na Instagramie.

Przypomnijmy, że to Szpak był trenerem Krystiana Ochmana w "The Voice of Poland". 22-letni obecnie wokalista wygrał 11. edycję show TVP, rozpoczynając w ten sposób swoją karierę.

"Krystian - wybitny wokal. Kocham go zresztą, nigdy tego nie ukrywałem. W 'The Voice' na dźwięk jego głosu serce i intuicja powiedziały mi, że zajdzie do tego miejsca" - dodał Szpak w rozmowie z Pudelkiem.

Wokalista nie krył też rozczarowania brakiem awansu reprezentanta San Marino - Achille Lauro.



Michał Szpak w 2016 r. reprezentował Polskę podczas Eurowizji w Sztokholmie. Jego ósme miejsce w finale to największy sukces naszego kraju po debiucie Edyty Górniak (druga lokata w 1994 r.) i pierwszym występie Ich Troje (siódma pozycja w 2003 r.).



Zobacz wideo z występu Polaka: