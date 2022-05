Eurowizja 2022: Krystian Ochman zachęca do głosowania. Kto trzyma za niego kciuki?

Eurowizja 2022

Krystian Ochman jest jednym z faworytów do awansu do finału 66. Konkursu Piosenki Eurowizji. Co 22-letni wokalista opublikował na kilka godzin przed swoim występem z piosenką "River"?

Krystian Ochman i jego tancerki na Eurowizji 2022 w Turynie /Stefania D'Alessandro /Getty Images