W tym roku odbędzie się już 66. konkurs Eurowizji! Gospodarzem jest włoski Turyn - to zasługa zespołu Maneskin ( sprawdź! ), który w tamtym roku zdobył pierwsze miejsce.

Losowanie półfinałów Eurowizji 2022 odbyło się 25 stycznia 2022 roku, chociaż nie są znani jeszcze reprezentanci wszystkich krajów biorących udział w konkursie. Wyłoniono już siedemnastu z nich, a także piętnaście konkursowych piosenek. Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału. Wcześniej jednak wybierzemy własnego reprezentanta.

Dużą zmianą wprowadzoną w niemal ostatniej chwili przez TVP, jest możliwość głosowania przez publiczność. Wcześniej zasady mówiły, że widzowie nie będą mieli żadnego wpływu na wewnętrzną decyzję TVP co do kandydata.



"Bardzo dobre jest to, że będą głosować widzowie. W części jurorzy, w części widzowie, ale ten dominujący głos będą mieli widzowie, więc będzie to pasjonująca rywalizacja, zwłaszcza że po raz pierwszy od lat naprawdę oferty są dobre, i któraś z tych piosenek, która zostanie wybrana przez Polaków jako kandydat Polski na Eurowizję, może na pewno wejść do finału" - mówił w rozmowie z Jastrząb Post prezes TVP, Jacek Kurski.



Eurowizja 2022: Kim jest Lidia Kopania?

Lidia Kopania urodziła się 12 maja 1978 roku w Koluszkach. W latach 1998-2006 była wokalistką zespołu Kind of Blue. W 2006 roku rozpoczęła karierę solową, a dotąd wydała trzy albumy: "Intuicja", "Przed świtem" i "Pod słowami" (2015). W 2009 reprezentowała Polskę z utworem "I Don’t Wanna Leave" w 54. Konkursie Piosenki Eurowizji.

Gdy miała zaledwie 16 lat, zarejestrowała swoje pierwsze profesjonalne nagrania. Po udziale w wyborach Miss Polski Nastolatek nawiązała współpracę z Dariuszem Grabowskim, wykładowcą w łódzkiej Akademii Muzycznej, u którego pobierała lekcje wokalne. W 1998 roku rozpoczęła karierę muzyczną, wydając kasetę z utworami "W tej samej rzece" i "Przypadkowi przechodnie", które stworzył Robert Janson. Lidia Kopania występowała wówczas także jako support przed koncertami Ich Troje ( posłuchaj! ).

Wideo Eurovision 2009 Semi-Final 2 Poland | I Don't Wanna Leave

To nie pierwszy, ani nawet drugi raz, gdy piosenkarka próbuje swoich sił w konkursie Eurowizji. Po raz pierwszy zgłosiła się z utworem "It Must Be Love" w 2007 roku, ale piosenka nie weszła do krajowych eliminacji i znalazła się na liście rezerwowej. Dwa lata później miała jednak więcej szczęścia, bo utwór "I Don't Wanna Leave" zakwalifikował się, a nawet wygrał polskie eliminacje. Niedługo później wystąpiła z piosenką na 52. Konkursie Eurowizji w Moskwie, ale występ nie był dużym sukcesem.

"Występ w Moskwie zaliczyć mogę do najpiękniejszych doświadczeń scenicznych w moim życiu. Miałam poczucie spełnienia, a publiczność w niesamowity sposób zareagowała na mój utwór. Zrobiłam wszystko, co mogłam w danych warunkach i nie miałam wrażenia, że coś nie poszło tak jak powinno. Oczywiście, że miałam nadzieję, że się zakwalifikuję, z drugiej jednak strony od początku miałam świadomość, że jest to konkurs nieprzewidywalny. Muszę wyznać, że nie traktuję tego wyniku jako porażki" - mówiła po Eurowizji w 2009 roku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Tracz o powrocie do szkoły po wygranej w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020" INTERIA.PL

Wokalistce nie udało się wówczas zaangażować do finału. Niezrażona, próbowała swoich sił ponownie jeszcze w 2018, 2019 roku, ale nie dostała się do krajowych eliminacji. W końcu nadszedł 2022 rok i kolejna szansa Kopanii. Czy tym razem będzie inaczej?



Wokalistka zaprezentuje piosenkę "Why Does It Hurt". Utwór stworzyli Ylva i Linda Persson, a także Rickard Bonde Truumeel. To również twórcy piosenki "Flashlight" ( posłuchaj! ), z którą Kasia Moś wyjechała na Eurowizję w 2017 roku.

Wideo Why Does It Hurt - Lidia Kopania (lyric video) - Eurovision Poland 2022

Od Eurowizji w 2009 roku mija już 13 lat. Piosenkarka od tego czasu bardzo się zmieniła, ale sądząc po jej wielu próbach w poprzednich latach, wciąż jest pełna nadziei w związku z występem w tegorocznych preselekcjach. Lidia Kopania zapowiadała także, że pracuje nad nową płytą, która będzie nosić tytuł "In Between".

Instagram Post

Lidia Kopania przez kilka lat pozostawała w nieformalnym związku z Robertem Jansonem (Varius Manx), a w latach 2010-2020 była żoną Igora Przebindowskiego.



Na Facebooku gwiazdy możemy ostatnio czytać, jak dzieli się fanami ekscytacją z powodu udziału w konkursie. "Nadal jestem w szoku, że uczestniczę w preselekcjach. Cieszę się, że utwór wielu osobom się podoba. Czyli co? Kierunek Turyn!" - pisze gwiazda.





Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.

Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman: "Ja tej pandemii bardzo nie lubię" Newseria Lifestyle

Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału. W niej poza uczestnikami głosują Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.

Eurowizja 2022 odbędzie się w dnia 10-14 maja 2022 roku w Turynie. Podczas konkursu wystąpi 41 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji (kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25.

Do konkursu powróciły Armenia i Czarnogóra.

